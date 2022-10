Atlético : João Félix voulait tirer le penalty

La suite après cette publicité

Terrible scénario. Hier, l'Atlético de Madrid avait, en toute fin de temps additionnel, l'opportunité de rester en course pour une place en huitièmes. Il suffisait de marquer ce penalty... Mais Yannick Carrasco s'est manqué, puis, Saul a envoyé le ballon sur la barre, avant que Reinildo tente sa chance mais soit contré par le Belge. Un manque de réussite et de chance terrible qui a condamné les Colchoneros.

Et comme le révèle Movistar, diffusseur de la plus prestigieuse des compétitions européennes en Espagne, João Félix avait demandé à tirer le penalty fatidique. Il s'est approché de Carrasco en disant « je le tire », mais le Belge a refusé et a conservé le ballon pour tirer. La suite, tout le monde la connaît...