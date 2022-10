Le PSG a un sérieux concurrent pour João Félix

La suite après cette publicité

João Félix est au bout du rouleau. Titulaire en début de saison, le Portugais a dégringolé dans la hiérarchie des attaquants de l'Atlético de Madrid. Remplaçant lors des quatre dernières rencontres auxquelles il a pris part, l'ancien joueur de Benfica fait les frais de la concurrence. Mais pas seulement. Outre son manque d'efficacité face au but (0 but, 3 assists), il est surtout pointé du doigt pour son attitude.

Il a plusieurs fois manifesté son mécontentement avec des gestes d'humeur. Le dernier date du 13 octobre lors du match de Ligue des Champions face à Bruges. Lorsqu'il a appris qu'il n'allait pas entrer en jeu, le footballeur lusitanien a jeté sa chasuble d'entraînement au sol et a affiché la mine des mauvais jours. Par la suite, il a aimé un message sur Twitter où on le voyait avec le maillot de son ancien club Benfica.

Le PSG avance sur le dossier João Félix

Elle était accompagnée du commentaire: «ici, tu es respecté. Reviens à la maison.» Si João Félix avait rapidement supprimé, le mal était fait et le vestiaire madrilène n'avait pas apprécié son geste. Dans la foulée, les médias ibériques ont indiqué que le joueur de 22 ans était prêt à quitter l'Atlético, lui qui ne s'entend plus avec Diego Simeone. Son agent Jorge Mendes s'est donc mis au travail. Lui comme son entourage compte sur le fait qu'il fasse une bonne Coupe du Monde pour trouver un joli point de chute, même si certains clubs sont déjà à l'affût.

Outre Manchester United, le PSG songe à le recruter pour satisfaire Kylian Mbappé, qui veut des renforts de taille devant, selon La Gazzetta dello Sport. Ce jeudi, AS confirme que Paris est bien intéressé par le Portugais et que les dirigeants ont pris contact avec son entourage pour le faire venir en janvier. Mais le club de la capitale n'est pas le seul sur le coup. Le média ibérique indique que le Bayern Munich surveille aussi de près le joueur acheté 127 millions d'euros par les Colchoneros et qui veut partir. La bataille est lancée !