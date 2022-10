Les 2 joueurs que veut recruter le PSG pour satisfaire Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Ce n'est un secret pour personne, c'est à nouveau tendu entre le Paris Saint-Germain et la vedette du club de la capitale. Depuis plusieurs jours, on parle d'une nouvelle volonté de départ du Bondynois, avec la possibilité, aux yeux du clan Mbappé, d'une rupture de contrat dans le cas où l'affaire des trolls embauché par le PSG pour porter préjudice à son image soit confirmée. Si on est encore loin de cette situation, on sait en revanche pourquoi le Bondynois boude.

Le projet sportif vendu et les promesses faites par le club cet été pour le convaincre de rester plutôt que de filer vers Madrid n'auraient pas été respectés. Mbappé s'attendait, entre autres, à l'arrivée d'un numéro 9 de qualité, et même à un départ de Neymar. Comme l'indique la Gazzetta dello Sport, reprise par Culture PSG, la direction parisienne a deux pistes en tête pour satisfaire sa vedette et tenter de calmer ses humeurs.

Sauver le soldat Félix

Il s'agit de Lautaro Martinez et de João Félix, deux joueurs qu'on ne présente plus. La situation des deux est bien différente, puisque le joueur de l'Atlético de Madrid veut partir et Diego Simeone ne l'utilise pratiquement plus qu'en tant que remplaçant depuis quelques semaines. Luis Campos en aurait aussi fait sa priorité selon divers médias lusophones. Du haut de ses 22 ans, l'ancien de Benfica pourrait donc se relancer du côté de Paris.

Quant à l'attaquant argentin, des discussions entre Parisiens et Milanais auraient déjà eu lieu, mais ça s'annonce un peu plus compliqué. Même si la présence de Lionel Messi aurait été utilisée pour convaincre le joueur de l'Albiceleste, ce dernier semble plutôt à l'aise à l'Inter. En revanche, on sait que les finances de l'Inter tiennent toujours sur un fil, ce qui pourrait faire la différence pour les Parisiens, qui souhaitent également enrôler Milan Skriniar pour renforcer leur défense comme révélé en exclusivité et à plusieurs reprises sur notre site depuis cet été. Affaire(s) à suivre...

Pour le Classico, Parions Sport en ligne vous offre : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. La victoire à domicile du PSG, cotée à 1,34, peut vous rapporter 268€ et celle de l’OM, cotée à 7,90, peut vous faire gagner 1 580€. (cotes soumises à variation)