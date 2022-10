Kylian Mbappé veut casser son contrat avec le PSG !

La suite après cette publicité

Rien ne va plus entre le PSG et Kylian Mbappé. Déjà tendues depuis la fin de l'été à cause des promesses non tenues par la direction du club au joueur, les relations ont pris un nouveau virage serré cette semaine, après les révélations de Mediapart. Comme le Barça en son temps, le club de la capitale aurait fait appel à une société de communication pour engager une armée de comptes numériques destinée à dénigrer certaines personnalités, dont le champion du monde. On a atteint le point de non-retour.

L'attaquant veut partir et le plus vite possible sera le mieux. Envisager un départ dès cet hiver semble compliqué compte tenu des sommes astronomiques qui sont en jeu. Il faudra sans doute attendre l'été pour que le joueur trouve le nouveau club qui voudra bien de lui. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir se l'offrir. L'Equipe évoque aussi une autre possibilité dans ses colonnes ce vendredi matin. Les avocats de la star étudient une autre voie bien plus radicale celle-là, la possibilité de casser le contrat avec le PSG qui s'achève en 2024 (avec une option de prolongation d'un an).

Mbappé réfléchit à casser son contrat

Pour cela, il faudra que les conseillers de Mbappé parviennent à prouver devant la justice que le club de la capitale a commis une faute grave avec cette histoire de campagne de harcèlement en ligne. Dans ce cas, l'international pourrait rompre son contrat signé en mai dernier, et avoir la possibilité de signer ailleurs, libre. Cela s'annonce tout de même compliqué, déjà parce qu'une action en justice se mène sur un temps long (plusieurs mois voire plusieurs années), mais aussi parce qu'un CDD ne se casse pas facilement. L'une des parties serait alors flouée.

Si Mbappé veut casser ce contrat rapidement, sans passer par la case judiciaire, il faudrait alors qu'il débourse une énorme somme d'argent, l'équivalent de ce que le PSG doit encore lui verser en salaire sur la durée totale de l'engagement qui lui reste (2024 donc). Autrement dit, ça sera davantage à son futur club de régler la note et de verser une somme astronomique au pensionnaire du Parc des Princes. Les différentes options sont posées sur la table. Il ne reste plus qu'à prendre une décision.