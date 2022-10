C'est terminé entre le PSG et Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C’est un rebondissement que personne n’imaginait en mai dernier, quand le Paris Saint-Germain a réussi le tour de force de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat dans la capitale. À cette époque, la victoire de Nasser Al-Khelaïfi face au Real Madrid de Florentino Pérez était totale, à tel point que le Bondynois est devenu persona non grata dans la cité espagnole. Aujourd’hui, les Madrilènes doivent bien se marrer en voyant la relation entre Mbappé et Paris partir en fumée. Le spleen du buteur était palpable depuis plusieurs semaines, mais tout le monde n’y voyait qu’une bouderie vis-à-vis du mercato estival parisien et d’un repositionnement dans l’axe de l’attaque.

L’annonce de son désir de quitter Paris dès le mois de janvier en a alors surpris plus d’un, même si beaucoup pensaient alors à un gros coup de pression du clan Mbappé en vue du prochain marché hivernal. Au final, le divorce entre Mbappé et le PSG semble bien plus profond que ça. Outre un isolement de plus en plus marqué au sein du vestiaire, les révélations d’hier de Mediapart sur « l’armée numérique » qu’aurait engagé le club francilien ont eu l’effet d’une bombe auprès de l’ancien Monégasque. Même si les faits remontent à 2019, comment Mbappé peut-il à nouveau faire confiance à ses dirigeants ? Hier, RTL laissait penser que la relation ne pouvait plus durer. Rapidement, Paris a alors démenti l’information.

Impossible de refaire confiance au PSG

Ce matin, une source proche du club rouge-et-bleu continue d’affirmer dans les colonnes de L’Équipe que le PSG n’a jamais voulu s’attaquer à la star de son projet. « C’est une absurdité totale. S'il y avait une agence qui faisait des choses de son propre chef, alors c'est à elle de répondre et nous enquêterons, mais il n'y a absolument rien du tout à la direction du club. Nous payons des agences tout le temps pour promouvoir du contenu sur nos médias sociaux, mais nous n'avons jamais donné d'instructions à une d'entre elles pour qu'elle attaque d'autres personnes. Surtout pas nos propres joueurs, et encore moins Mbappé. Nous avons travaillé jour et nuit pour le rendre heureux et l'encourager à rester, y compris tout récemment en impliquant le Président Macron, et nous le harcèlerions en privé en même temps ? »

Une justification qui ne sera sans doute pas suffisante pour calmer le jeu. Après RTL et Le Parisien, L’Équipe confirme qu’un départ l’été prochain est presque scellé. L’entourage du joueur a d’ailleurs assuré au média qu’après l’épisode Mediapart, il est impossible pour le clan Mbappé de refaire confiance au PSG. Capable d’être hermétique à la pression, comme l’atteste son match face au Benfica, Kylian Mbappé semble donc parti pour terminer la saison dans un contexte irréel dans lequel il cherchera à donner le meilleur de lui-même pour un club qu’il rejette désormais.