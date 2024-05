Les mots forts de Giorgio Chiellini sur Cristiano Ronaldo

Auteur de 101 buts en 134 matchs avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a marqué de son empreinte son passage dans le Piémont. Le Portugais, fort de son passage au Real Madrid, a impressionné Giorgio Chiellini, légende des Bianconeri, notamment par sa mentalité de vainqueur.

«Sa personnalité dans les moments difficiles m’a impressionné. La première année, il voulait secouer le monde et montrer qu’il était plus fort que tout le Real Madrid», a-t-il d’abord exprimé dans le podcast The BSMT, avant d’évoquer l’absence de Ligue des Champions pour Ronaldo avec la Juve. «Nous n’avons pas eu de chance avec les blessures et nous avons perdu contre l’Ajax. Si nous avions atteint la finale, il nous aurait menés à la victoire», a ajouté l’Italien, visiblement fan de son ancien coéquipier.