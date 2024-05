Ligue des Champions: le Borussia Dortmund envoie un message terrifiant au PSG

Le Paris Saint-Germain sait à quoi s’attendre ! Tandis que le champion de France en titre a bénéficié d’un repos ce week-end octroyé par la LFP, désireuse de réaménager le calendrier des deux clubs français encore en lice en Coupe d’Europe, le Borussia Dortmund était de son côté attendu sur le pont à l’occasion de la 32e journée de Bundesliga. Déjà assuré d’évoluer en Ligue des Champions l’an prochain en dépit de son actuel 5e place au classement, le BvB n’avait plus grand-chose à jouer, si ce n’est faire le plein de confiance en marge de son rendez-vous européen. À l’inverse son adversaire du jour, Augsbourg, entendait jeter ses ultimes forces dans la bataille pour accrocher l’Europe en dépit de ses deux derniers revers essuyés contre Francfort puis le Werder Brême. En vue de préserver ses tauliers avant le déplacement au Parc des Princes qui s’annonce tout aussi palpitant qu’intense, Edin Terzic a logiquement procédé à un turnover.

La suite après cette publicité

Par rapport au groupe qui s’est imposé d’une courte tête (1-0) lors de la manche aller face au PSG en milieu de semaine, pas moins de trois titulaires ont été laissés au repos à savoir Julian Ryerson, Mats Hummels et Ian Maatsen, les deux derniers cités ayant rencontré des pépins physiques dernièrement. Derrière, les cadres habituels ont cédé leurs tabliers aux remplaçants : Mateu Morey et Antonios Papadopoulos ont pris place dans l’arrière-garde jaune et noir, Félix Nmecha au même titre que le jeune Kjell Watjen - effectuant par la même occasion ses débuts professionnels - ont intégré le milieu de terrain tandis que le front de l’attaque des Marsupiaux a été occupé par le trio Malen - Moukoko - Bynoe-Gittens avec en soutien Marco Reus, annoncé partant en fin d’exercice après 12 saisons passées à Dortmund. Sous le ciel ensoleillé du Signal Iduna Park, l’équipe B de Dortmund a brillé dans une rencontre à sens unique.

À lire

PSG : Lucas Hernandez opéré avec succès

Le retour gagnant de Malen, le festival de Reus, le PSG est prévenu !

Dès les premiers instants, les joueurs d’Augsbourg ont été emportés par les déferlantes offensives des Marsupiaux, Moukoko ouvrant la marque sur l’un de ses premiers ballons dans le camp adverse (4e). Face à une formation bavaroise en grande souffrance sur le plan défensive et recroquevillée dans sa moitié de terrain, le BvB n’a pas eu besoin de forcer son talent pour dérouler par la suite. Dans le sillage de l’international espoir allemand, Malen a exploité une belle ouverture de Bynoe-Gittens pour s’illustrer à son tour (20e). À l’affût sur un corner tiré depuis la gauche, Moukoko a doublé la mise, offrant au passage trois buts d’avance aux siens (30e). Passeur décisif, Reus a lui aussi trouvé le chemin des filets quatre minutes plus tard tandis que Vargas a réduit l’écart entre-temps (32e). Avec 4 buts inscrits par le BvB en 35 minutes, la messe était dite au terme d’un premier acte plaisant et riche en opportunités.

La suite après cette publicité

Avec une énième réalisation signée Nmecha après l’heure de jeu (64e), Dortmund n’a fait qu’une bouchée d’Augsbourg en signant son plus gros succès à domicile cette saison. Impressionnant offensivement malgré un effectif remanié, les hommes d’Edin Terzic ont emmagasiné la confiance nécessaire pour aborder le retour au Parc des Princes en toute quiétude. Célébré en grande pompe par son public lors de sa sortie, Marco Reus a annoncé la couleur pour cette fin de saison avec en ligne de mire la finale à Wembley. «J’adore être sur le terrain. Je ne veux pas mettre fin à ma carrière et donc je veux continuer à jouer… J’espère que nous nous reverrons à Wembley le 1er juin et que nous aurons encore plus de raisons de célébrer. Nous avons une énorme opportunité mardi de remporter un grand succès. Nous devons tous nous subordonner à l’objectif, moi y compris», a déclaré l’Allemand de 34 ans sur les antennes de Sky Sports. À l’instar du numéro 11 des Marsupiaux, c’est avec un état d’esprit de vainqueur que le BvB se déplacera dans la capitale parisienne, mardi.