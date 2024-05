LdC, PSG : Luis Enrique promet une victoire contre Dortmund

Battu par le Borussia Dortmund (0-1) en demi-finale aller de Ligue des Champions, le PSG va devoir être inspiré pour inverser le rapport de force, mardi, au Parc des Princes. Si l’optimisme était total chez les joueurs ces derniers jours, malgré une logique pointe de frustration, Luis Enrique a, lui aussi, des motifs d’y croire.

La suite après cette publicité

Dans un stade en fusion, les Parisiens auront l’avantage d’être poussés par leur douzième homme. Une donnée très importante sur laquelle avait insisté le technicien espagnol au sortir de la défaite contre Dortmund mercredi : «A Paris, on sera très forts et on n’a rien à perdre (…) Ce qui nous donne de l’espoir ? Le Parc, nos supporteurs», avait-il confié au micro de Canal. Un optimisme répété auprès d’un jeune supporter du club. «Luis Enrique, s’il te plaît, au match retour, essayez de tout faire pour gagner, s’il te plaît», lui a supplié le supporter du club. Ce à quoi l’Asturien a répondu : «On va gagner !»