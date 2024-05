OL : Pierre Sage évoque les problèmes défensifs

Avec 51 buts encaissés, l’Olympique Lyonnais est la deuxième (à égalité avec Metz) pire défense de Ligue 1. Un fléau pour une équipe aux ambitions européennes. En conférence de presse, Pierre Sage a expliqué ce défaut.

«Cela s’explique par le fait qu’on attaque plus, qu’on a manqué d’agressivité dans la manière d’empêcher les centres, comme cela s’est produit le week-end dernier. On prend beaucoup de buts, mais on en a marqué aussi pas mal. Si on pouvait l’emporter sans prendre des buts, ce serait mieux. Mais si on voulait moins en encaisser, il ne faudrait pas qu’on perde en qualité offensive. J’apprécie le côté spectaculaire du jeu, mais nous devons également nous améliorer défensivement pour trouver un meilleur équilibre», a expliqué le technicien de 44 ans. Cela n’empêche pas l’OL de croire à une qualification européenne. Les Gones sont huitièmes à cinq points de la sixième place avec un match de retard sur Lens, et également en finale de la Coupe de France.