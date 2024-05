FC Barcelone : la nouvelle sortie cinglante de Xavi !

C’est ce qu’on appellera un samedi compliqué pour le FC Barcelone. Sous pression, les Blaugranas se déplaçaient à Gérone dans l’obligation de l’emporter. Déjà, pour empêcher le Real Madrid de devenir champion d’Espagne pour la 36e fois de son histoire. Juste avant le coup de sifflet de son match, le Barça a pu remarquer que les Merengues s’étaient imposés 3-0 contre Cadix. L’autre objectif pour le FC Barcelone était la fierté régionale. Deuxième avant de défier son voisin Girona, le club catalan voulait rester devant son adversaire au classement. Deux objectifs qui n’ont pas été atteints. Menant 2-1 jusqu’à la 65e minute, le FC Barcelone a totalement craqué avec un doublé de Portu et une réalisation de Miguel Gutierrez synonyme de défaite 4-2.

Une sacrée déconvenue pour le FC Barcelone, une de plus pour Xavi et ses hommes qui ont de nouveau craqué comme contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (4-1) ou le Real Madrid en Liga (3-2). Pourtant dominateurs pendant la majorité de la partie, les Blaugranas ont fait preuve de grosses lacunes mentales, notamment après l’égalisation de Portu. Un scénario qui n’a clairement pas plus à Xavi, le coach du FC Barcelone. Après la rencontre, il n’a pas mâché ses mots : «Nous donnons les matches, nous les donnons. Cela nous arrive contre Madrid, Gérone, le jour face à Paris…» Passablement énervé, le Champion du monde 2010 a ensuite tenu à développer sa position.

Xavi cherche les failles de son Barça

Essayant de trouver des explications à ce nouvel échec de son équipe, il a pointé du doigt la jeunesse de son groupe et les quelques erreurs qui ont conduit à cette nouvelle déconvenue : «Je veux penser que cela fait partie de l’immaturité de certains footballeurs. Je repars très déçu, car nous avons été tellement supérieurs pendant une heure. Nous n’avons pas atteint le score de 1-3 et en plus vous leur donnez trois buts.» Un problème mental qui peut se reproduire à l’avenir et que Xavi entend corriger.

Le coach espagnol estime que ces failles mentales ont amené à cette saison compliquée du FC Barcelone plus que le contenu proposé à son équipe : «Nous préparons très bien les matchs, mais ensuite nous commettons des erreurs flagrantes qui ont marqué notre saison. L’heure que nous avons passée était géniale, mais le résultat ne vous donne pas du tout raison. Les 20 dernières minutes ne sont pas à la hauteur des joueurs de Barcelone.» Félicitant Girona pour sa qualification en Ligue des Champions et le Real Madrid pour son titre, Xavi a aussi expliqué que ce résultat n’allait pas avoir d’importance quant à sa continuité la saison prochaine avec les Blaugranas. Nul doute néanmoins que cette nouvelle sortie fera parler de l’autre côté des Pyrénées.