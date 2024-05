Liga : Girona renverse le FC Barcelone et se qualifie pour la Ligue des Champions !

Place au derby catalan entre le Girona FC et le FC Barcelone ce samedi après-midi, lors de la 34ème journée de Liga, sur la pelouse du stade municipal de Montilivi. A domicile, les Blanquivermells s’organisaient dans un 4-3-3 avec Paulo Gazzaniga qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Eric Garcia, David Lopez, Daley Blind et Eric Gutierrrez en défense. Yangel Herrera et Aleix Garcia se retrouvaient dans l’entrejeu. Seul en pointe, Artem Dovbyk était soutenu par Viktor Tsygankov, Ivan Martin et Savio. De leur côté, les Blaugranas optaient pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages derrière Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsi et Sergi Roberto. Ilkay Gündogan, Andreas Christensen et Fermin Lopez composaient le milieu de terrain tandis que Lamine Yamal et Joao Cancelo prenaient place sur les ailes. Devant, Robert Lewandowski prenait place en attaque. La première période a commencé sur un rythme très intense et les supporters se devaient d’arriver à l’heure dans l’enceinte catalane. En effet, les Blaugrana ont ouvert le score rapidement avec une réalisation incroyable. Lamine Yamal, lancé côté droit, a transmis le ballon devant la surface à Andreas Christensen qui a contrôlé de la poitrine puis enchaîné une reprise qui s’est logée sur la gauche du but de Paulo Gazzaniga (3e, 0-1).

Mais les locaux ont réagi sur l’action suivante en égalisant immédiatement. Lancé sur la gauche en profondeur, Iván Martín a crocheté Ronald Araújo puis centré fort devant le but du Barça. Artem Dovbyk a conclu d’un coup de casque puissant et imparable (4e, 1-1). C’est le 20e but de l’Ukrainien en Liga cette saison. Par la suite, le FC Barcelone a dominé et multiplié les occasions avec notamment cette frappe de loin cadrée de İlkay Gündoğan (7e), cette déviation trop haute de Fermin Lopez (8e), ce tir puissant de Sergi Roberto (12e) et cette tête de Christensen (14e). L’équipe de Girona avait bien du mal à s’extraire de son camp mais ont réussi à se montrer dangereux grâce notamment à Viktor Tsygankov qui s’est procuré deux belles opportunités, d’abord sur la remise en retrait de Dovbyk mais son tir a été contré (18e). Sa seconde tentative quelques minutes a été repoussée par Marc-André ter Stegen (28e). Peu avant la pause, Gündoğan est passé proche de double la mise. Sur un débordement côté droit, João Cancelo a centré fort vers le premier poteau pour le milieu allemand, sa reprise s’est écrasée sur la barre de Gazzaniga (33e). Toujours dominateurs, les joueurs de Xavi ont enfin réussi à mettre le coup de massue recherché avec ce pénalty provoqué par Yamal et transformé par Lewandowski (45e, 1-2). A la pause, le Barça menait logiquement.

Dans le second acte, le gardien argentin, Gazzaniga, a débuté son show. Décalé idéalement sur la droite de la surface de Girona, Lamine Yamal a tenté une frappe croisée qui a failli se transformer en passe décisive pour Robert Lewandowski qui a piqué au premier poteau mais Paulo Gazzaniga a capté le ballon (51e). Rebelote ensuite. Sur une percée sur la gauche, João Cancelo a profité de l’appel de Robert Lewandowski dans l’axe pour rentrer dans la surface. Le tir du Portugais vers la gauche du but a encore été capté en deux temps par Paulo Gazzaniga (56e). Mais à l’heure de jeu dépassée, la rencontre s’est totalement emballée à la surprise générale. Alors que les Blaugrana ont eu plusieurs ballons pour enterrer les espoirs de son rival régional, ce sont les joueurs de Girona qui ont fait basculer le match. Sur la gauche, Artem Dovbyk a remonté le ballon et a provoqué face à Ronald Araújo qui a décalé sur la droite Portu. Ce dernier a ajusté Marc-André ter Stegen pour égaliser (65e, 2-2). Deux minutes plus tard, remuant côté droit, Portu a accéléré et centré en retrait dans la surface plein axe pour Miguel Gutiérrez. Bien placé, il a tenté une frappe qui a été déviée par Jules Koundé sur la gauche du but (67e, 3-2).

En l’espace de quelques instants, Girona a pris les devants. Et les assauts des Blanquivermells se sont encore multipliés. Sur la droite, Portu a encore fait la différence pour servir en retrait Yangel Herrera dans l’axe. Le tir du buteur vénézuélien vers la droite du but a été repoussé par Marc-André ter Stegen de la main gauche de justesse (72e). Yangel Herrera a ensuite délivré une incroyable ouverture vers l’entrée de la surface côté droit. Il a trouvé idéalement Portu qui a armé directement une volée qui s’est logée sur la gauche du but (75e, 4-2). Le FC Barcelone était sonné et ne semblait pas capable de réagir, pire encore Herrera (90e+4) mais surtout Dovbyk sont passés proche du cinquième but mais Jule Koundé a réalisé un sauvetage héroïque devant le tir de l’Ukrainien (90e+3). Les Blaugranas ont eu du mal à relancer la machine. Avec cette victoire dans un scénario fou, Girona permet au Real Madrid d’être officiellement sacré champion d’Espagne. Au classement, le Barça redescend à la 3ème place, dépassé par Girona nouveau dauphin.