PSG : Christophe Galtier pointe du doigt la CdM 2022

En 2022, la Coupe du Monde s’est déroulée en plein hiver, et au beau milieu de la saison en cours. Ainsi, les championnats se sont arrêtés durant ce mois de compétition, et ont repris peu de temps après. Les joueurs n’ont donc eu que très peu de repos durant l’exercice 2022/2023, provoquant la colère de certains entraîneurs, qui ont perdu beaucoup de joueurs sur blessure à cette époque. Entraîneur du Paris Saint-Germain cette saison-là, Christophe Galtier a dû gérer un effectif affaibli physiquement et mentalement par le Mondial. Comme il l’a confié dans un entretien accordé à L’Équipe, ce mois de décembre est un tournant dans la saison parisienne.

La suite après cette publicité

«Jamais, des joueurs n’auront autant joué en si peu de temps, en Europe. Après un parcours quasi parfait, patatras ! Treize ou quatorze joueurs du Paris-SG ont participé à la Coupe du monde. Il n’y a pas eu de cassure dans l’équipe. Il a fallu surtout la digérer. Elle a généré de la fatigue, physique et mentale, des blessures - et des importantes, comme la cheville de Neymar, la perte de "Kim" (Presnel Kimpembe) ou celle des Portugais -, de la frustration pour certains, de la tristesse pour d’autres. Je savais que ce serait compliqué. Mais pas à ce point-là. Je ne conteste pas le jugement de cette saison, mais les analyses», a expliqué l’ancien coach parisien.