SPL : Al-Nassr cartonne Al Wehda grâce à un triplé de CR7

Avec un Cristiano Ronaldo des grands soirs, Al-Nassr n’a fait qu’une bouchée d’Al Wehda. Face à son public du King Saud University Stadium de Riyadh, Al-Nassr n’a eu besoin que de 5 minutes de jeu pour ouvrir le score. Après une mauvaise passe du gardien d’Al Wehda, Cristiano Ronaldo en a profité pour inscrire son premier but. Quelques minutes plus tard, le capitaine portugais a récidivé de la tête sur un centre de Marcelo Brozović (12e). Le quintuple Ballon d’Or n’a pas été le seul Portugais à scorer ce soir. Otávio a triplé la mise grâce à un magnifique lob après un service en profondeur de Sadio Mané (17e). Les deux hommes ont ensuite échangé leurs rôles, Otávio étant passeur et Sadio Mané buteur (45e).

Les coéquipiers de l’ancien Caennais Fayçal Fajr n’ont jamais réussi à inquiéter le portier d’Al-Nassr, David Ospina. L’ancien Aiglon n’a pas eu un seul arrêt à faire durant toute la partie. Pour clôturer la fête, Cristiano Ronaldo a inscrit un troisième but (52e), Mohammed Al Fatil a quant à lui entériné la victoire avec un sixième but (88e). Avec son triplé, CR7 possède désormais 32 réalisations cette saison et se rapproche du record du nombre de buts d’Hamed Allah (34 buts en 2019). Il lui reste quatre matchs pour réussir à battre un énième record. Qualifiée cette semaine pour la finale de la King Cup, son équipe d’Al-Nassr continue de briller ces dernières semaines. Même sans le titre, promis à Al Hilal, les joueurs de Luis Castro veulent finir ce championnat en beauté.