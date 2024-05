Pep Guardiola donne son favori pour l’Euro

Dans un peu plus d’un mois, l’Euro va démarrer en Allemagne. L’Italie remet son titre acquis il y a trois ans en jeu, face aux meilleures nations du continent. Plusieurs équipes peuvent prétendre au sacre, à l’image de la France, l’Allemagne, le Portugal ou encore l’Angleterre. D’ailleurs, les Three Lions sont favoris à la victoire finale selon Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City.

«J’ai donc le sentiment - tout le monde a le sentiment - que l’équipe nationale d’Angleterre lors des dernières épreuves, la Coupe du monde et les Championnats d’Europe, a fait des progrès, elle est sur le point de se rapprocher, elle est très proche : elle a perdu une finale, elle est arrivée en demi-finale. Lorsque vous arrivez à ces étapes tous les deux ans, cela va arriver. C’est assez similaire pour nous, nous étions proches [en Ligue des champions], et à la fin nous l’avons soulevé (…) Gareth sait parfaitement ce qu’il a à faire», a estimé Guardiola dans des propos relayés par The Telegraph. Il connaît bien quelques joueurs anglais pour les avoir dans son effectif, en l’occurrence Kyle Walker, Jack Grealish ou encore la pépite Phil Foden.