PSG : Lucas Hernandez opéré avec succès

C’est une bien triste nouvelle pour le PSG et l’équipe de France. Titularisé en charnière centrale avec Marquinhos face au Borussia Dortmund ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des Champions, Lucas Hernandez a finalement dû céder sa place en première période. Touché au genou dans un premier temps, il y avait de quoi retenir son souffle concernant le défenseur de 28 ans. Finalement, la sentence est tombée ce jeudi pour l’ancien du Bayern Munich qui était donc forfait pour la fin de saison et l’Euro à cause d’une rupture du ligament croisé.

Une terrible nouvelle pour l’intéressé qui va donc rater de grandes échéances et manquer plusieurs mois de compétition. Malgré ce brouillard de mauvaises nouvelles, le PSG a informé ce samedi que l’opération du gaucher s’était passé sans encombre : «Lucas Hernández a été opéré ce jour avec succès en Autriche par le professeur Cristian Fink. Le joueur va désormais débuter un protocole de réhabilitation. Un nouveau point sera fait ultérieurement.»