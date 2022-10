PSG : Kylian Mbappé fait aussi jaser en interne !

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé a perdu une partie de ses adorateurs ces dernières semaines. Il en avait préalablement énormément gagné grâce à ses performances, à ses sorties médiatiques et plus récemment à sa prolongation avec le PSG. Mais voilà, la révélation de ses envies de départ, consécutives à des promesses non tenues de la part de la direction, à l'évolution de son rôle sur le terrain et surtout aux révélations sur les manœuvres du club quant à une campagne de dénigrement effectuée sur les réseaux sociaux, a suscité beaucoup de réactions négatives ces dernières heures.

Devenu un personnage public clivant, Kylian Mbappé l'est visiblement aussi en interne, comme l'explique L'Equipe. En effet, son attitude depuis sa prolongation de contrat et les prérogatives supposées qui lui incomberaient laissent songeur une grande partie du vestiaire parisien. Et notamment de Neymar, qui considère presque pour acquis que Mbappé voulait le pousser vers la sortie.

Des clans, et Mbappé au centre des regards

Selon nos informations, des clans existent toujours dans le vestiaire parisien, bâtis sur les cendres des précédents, entre les hispanophones et les francophones. Et Mbappé est visiblement un des sujets principaux, alors que son comportement est scruté de près. Même au Camp des Loges parmi les employés du club, on note une attitude changeante, parfois amicale, parfois distante, de la part de l'attaquant français.

Il semblerait que les nombreux changements survenus durant l'été (nouveau projet, arrivée de Luis Campos, retour d'Antero Henrique) aient soudé une partie du vestiaire, bien décidée à montrer qu'elle est toujours performante. Mais cela ne contribue pas à bâtir un socle commun suffisamment solide pour amener l'équipe au sommet européen. Et c'est d'ailleurs l'un des ressentis de Kylian Mbappé...