Vidéo : les envies de départ de Kylian Mbappé cassent la twittosphère

Le 21 mai 2022, Kylian Mbappé était présenté en majesté sur la pelouse du Parc des Princes. Le crack de Bondy venait de prolonger son bail dans la capitale française de trois ans. L’annonce en grande pompe renvoie l’image d’une relation au beau fixe entre le PSG et son joueur. Une lune de miel qui n’aura duré que trois mois. Car, en effet, le Champion du monde aurait décidé de quitter Paris et ce le plus vite possible. Une information qui a complètement cassé Twitter.