Le Bayern Munich a coché quatre nouveaux noms pour l’après-Tuchel !

Un jour, un nom. Voilà l’actualité du Bayern Munich, plus que jamais à la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ annoncé de Thomas Tuchel en fin de saison. Dos à dos avec le Real Madrid après la demi-finale aller de Ligue des Champions (2-2) et à 90 minutes de disputer une éventuelle finale à Wembley, le 1er juin prochain, le club bavarois s’active, en attendant, pour trouver le candidat idéal à la succession du technicien de 50 ans. Dans cette optique, Bild révèle de nouvelles informations sur ce bouillant dossier. Ainsi, Julen Lopetegui, actuellement sans club et également annoncé du côté de l’AC Milan, Roger Schmidt, aujourd’hui sur le banc de Benfica mais qui vient d’annoncer qu’il resterait jusqu’à la fin de son contrat, soit jusqu’en 2026, et Erik ten Hag, sur la sellette du côté de Manchester United, ont intégré la short-list des dirigeants munichois. Outre ces trois noms prestigieux, l’actuel deuxième de Bundesliga serait aussi séduit par le profil de Rudi Garcia, libre de s’engager avec le club qu’il souhaite depuis son renvoi de Naples. Une chose est sûre, la formation munichoise a désormais abandonné la piste Roberto De Zerbi. Interrogé au sujet de son avenir, ce dernier a, en effet, assuré vouloir rester du côté de Brighton où il est engagé jusqu’en juin 2026. «Tony (Bloom, le président, ndlr) et moi allons discuter. J’aimerais rester à Brighton parce que j’aime mes joueurs, j’aime cette ville, j’aime mon club, mes supporters. Pendant la réunion avec les supporters, j’ai dit que si j’étais heureux, aucun club ne pouvait me faire changer d’équipe. Je veux toujours garder ma passion».

Un message sans équivoque quelques heures après celui de Ralf Rangnick, ayant lui aussi décidé de décliner la proposition bavaroise. «Je suis de tout mon cœur le sélectionneur de l’équipe autrichienne. Cette tâche me procure une joie incroyable et je suis déterminé à continuer avec succès sur la voie que nous avons choisie. Je tiens expressément à souligner qu’il ne s’agit pas d’un rejet du FC Bayern, mais d’une décision pour mon équipe et nos objectifs communs. Nous nous concentrons entièrement sur le Championnat d’Europe. Nous ferons tout notre possible pour aller le plus loin possible !». En grande difficulté dans sa recherche de coach et malgré de nouveaux noms évoqués, le Bayern Munich pourrait finalement décider de poursuivre l’aventure avec… Thomas Tuchel. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’ancien entraîneur du PSG n’a d’ailleurs pas totalement fermé la porte à cette idée : «nous avons un contrat existant et avons convenu que nous le résilierions plus tôt. Mais tout est possible. Mais la réponse reste la même. L’accord est valable. L’accord existe», a-t-il indiqué. Un possible scénario qui rappellerait alors celui vécu par le FC Barcelone où Xavi avait, dans un premier temps, annoncé son départ avant de revenir sur sa décision. Affaire(s) à suivre…