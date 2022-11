L'Atlético de Madrid met 4 joueurs sur le marché

La suite après cette publicité

L'Atlético de Madrid traverse une crise sans précédent depuis que Diego Simeone est l'entraîneur de l'équipe première. L'Argentin est arrivé sur le banc des Colchoneros le 23 décembre 2011. Une éternité. Il a mené le club vers les sommets, avec une victoire en Ligue Europa, deux finales de Ligue des Champions (2014, 2016) et deux succès en Liga (2014 et 2021) mais cette fois, le ressort semble définitivement cassé. Déjà entrevu la saison dernière, le groupe a l'air d'être à bout de souffle.

Pourtant, l'écurie de la capitale fait encore confiance à son entraîneur, malgré les rumeurs d'un départ ou d'un potentiel remplaçant. Jamais la direction ne prendra le risque de le virer, déjà parce qu'il a un contrat en béton jusqu'en 2024, ensuite parce qu'Enrique Cerezo et Miguel Angel Gil Marin, respectivement président et directeur général, l'adorent et ne le mettront jamais à la porte. C'est à Simeone que revient cette décision. Ce dernier est plutôt en train de prévoir son futur à Madrid.

L'Atlético veut se débarrasser de 4 joueurs cet hiver

D'après les informations de la Cadena Ser, l'élimination de toutes compétitions européennes oblige le club à revoir son effectif. Elle n'était pas prévue dans les plans. L'Atlético veut se renforcer avec un défenseur central, un milieu de terrain et si possible un arrière droit pour assurer sa qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, chose loin d'être actée, même si les Matelassiers occupent actuellement la 3e place de Liga. Mais avant de remplir le vestiaire de nouveaux joueurs, il faut faire de la place et quatre éléments ont été désignés pour partir dès le mois de janvier.

Joao Felix est bien sûr le principal élément à être invité au départ. Malgré un transfert à plus de 120 M€ à l'été 2019, le Portugais n'est jamais parvenu à exploiter tout son potentiel. Manchester United est toujours intéressé mais ne proposera pas les mêmes sommes folles que cet été. Thomas Lemar, Yannick Carrasco et Rodrigo de Paul sont les trois autres transférables du club espagnol. Les seuls capables d'équilibrer ses comptes autrement que par les recettes de Ligue des Champions qui se sont envolées depuis longtemps.