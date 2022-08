Manchester United va casser sa tirelire pour recruter 6 joueurs !

La suite après cette publicité

Manchester United est dans la zone rouge. Après deux défaites lors des deux premières journées, dont la dernière qui a été une véritable humiliation face à Brentford (4-0), les Red Devils, lanterne rouge de Premier League, veulent et doivent réagir. Réussir la fin du mercato sera primordiale pour les Mancuniens, qui ont notamment accueilli Lisandro Martinez, Christian Eriksen et Tyrell Malacia. Le tout en ayant à gérer l'épineux cas Cristiano Ronaldo. Le Portugais veut quitter Man Utd cet été, lui qui souhaite jouer la Ligue des Champions. Un temps contre, Erik ten Hag, consterné par l'attitude du joueur, ne serait pas contre à présent.

Ten Hag veut 5 à 6 recrues

Le technicien néerlandais, recruté pour relancer la machine mancunienne, ne s'attendait pas à vivre un tel début de mandat. Il n'imaginait certainement pas, non plus, que le chantier serait si grand. Mais l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam serait toujours aussi motivé à remettre les pensionnaires d'Old Trafford sur de bons rails selon la presse anglaise. Pour cela, il lui faudra des renforts d'ici la clôture du marché des transferts. Cinq selon The Telegraph qui parle d'un latéral droit, de deux milieux, d'un ailier et d'un attaquant.

Un gardien supplémentaire est aussi visé, ce qui ferait au moins 6 renforts. Yann Sommer (M'Gladbach) et Asmir Begovic (Everton) sont ciblés. Au poste de latéral droit, Thomas Meunier (Dortmund) est sur les tablettes. Une offre de 15 M€ est en préparation selon le média anglais. Au milieu, le club anglais a fait proposition en or à Casemiro (Real Madrid), qui réfléchit sérieusement à dire oui puisque ce serait l'occasion pour lui de décrocher un dernier gros contrat. On évoque un bail de cinq ans avec un juteux salaire de 10 voire 18 millions d'euros par saison selon divers médias. Ce qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés de Premier League.

MU va faire des folies

Pour convaincre les Merengues, qui voudraient au moins 70 millions d'euros, Man Utd a déjà proposé 60 millions d'euros. Mais Mundo Deportivo indique que les Mancuniens sont prêts à mettre jusqu'à 80 millions d'euros sur la table. C'est le prix que les dirigeants britanniques étaient prêts à mettre pour recruter Frenkie de Jong. Bien qu'ils espèrent toujours qu'il changera d'avis d'ici la fin du mercato, les Red Devils explorent d'autres pistes, eux qui veulent deux milieux pour compenser les départs de Pogba et Matic. Après l'échec Rabiot, Casemiro et Sergej Milinković-Savić sont chassés. Comme expliqué sur notre site, Manchester United s'intéresse aussi au joueur de la Lazio. Une offre de plus de 50 millions d'euros est en préparation.

Un ailier est également attendu. Christian Pulisic (Chelsea) est la priorité. Le joueur, qui serait prêté, est intéressé, mais l'Atlético, Newcastle et la Juventus espèrent le récupérer. Devant, les Mancuniens veulent un voire deux joueurs en plus si jamais CR7 venait à partir. Ils ont d'ailleurs proposé 130 millions d'euros à l'Atlético pour João Félix. Preuve qu'ils sont prêts à casser leur tirelire. Anthony (Ajax) est toujours ciblé. Selon Sky Sports, une offre va être dégainée la semaine prochaine, alors que les Néerlandais avaient fixé le prix du joueur à 80 millions d'euros. Mauro Icardi, poussé dehors à Paris, figure aussi dans la liste des joueurs suivis. Après avoir essuyé plusieurs échecs, MU va dépenser des millions d'ici la fin du mercato.