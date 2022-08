Sergej Milinković-Savić, la nouvelle piste sexy de Manchester United pour son milieu

La suite après cette publicité

Le duo Fred - Scott McTominay donne des boutons aux supporters de Manchester United et Erik ten Hag souhaite se renforcer depuis le début du mercato à ce poste. Longtemps, le dossier Frenkie de Jong était vu comme prioritaire pour le club mancunien mais le milieu néerlandais ne veut pas quitter le FC Barcelone et encore moins pour aller à Manchester United. Autre piste évoquée, Adrien Rabiot mais le joueur de la Juventus ne va lui aussi pas rejoindre la Perfide Albion. En grande difficulté à deux semaines de la fin du mercato, Manchester United a décidé de multiplier les options.

Alors que le milieu de terrain brésilien du Real Madrid Casemiro est sérieusement vu comme une possibilité par l'état major des Red Devils, ces derniers ont aussi décidé de relancer une piste de longue date. Évoqué il y a quatre ans du côté d'Old Trafford (il était aussi dans les petits dossiers de la Juventus, du Paris Saint-Germain ou encore du Real Madrid), le milieu serbe est devenu un sujet récurrent qui revient depuis déjà plusieurs mercatos.

Une approche de Manchester United

Annoncé comme possible partant de la Lazio Rome depuis déjà plusieurs saisons, le milieu serbe est à chaque fois resté dans la capitale italienne, notamment à cause des demandes exorbitantes de Claudio Lotito, le président du club romain. Mais selon nos informations, un prétendant de longue date est revenu à la charge ces dernières heures : Manchester United. Le but était avant tout de connaître les conditions de sortie au vu d'un potentiel transfert.

Pour cela des discussions avec l'agent du joueur ont déjà eu lieu. Encore incontournable la saison dernière avec les Biancocelesti où il a réussi un exercice plein avec 11 buts et 12 offrandes en 47 matches, le joueur de 27 ans reste sur une bonne dynamique avec le club qu'il a rejoint en 2015 en provenance de Genk. Reste à savoir si après plusieurs départs avortés, Sergej Milinković-Savić fera enfin le grand saut lui qui est censé disputer la Coupe du monde 2022 avec la Serbie en novembre prochain. Le dossier est pour le moment au stade des contacts et aucune offre n'a encore été formulée.