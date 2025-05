Amical : MU s’est fait peur contre Hong Kong

Manchester United a évité le pire cette fois. Deux jours après sa défaite (1-0) en amical lors de sa tournée post-saison en Asie contre une sélection de joueurs locaux, le club anglais s’est rattrapé lors de ce second match en venant à bout de Hong Kong (3-1).

La suite après cette publicité

À la surprise générale, les Red Devils ont d’abord été menés au score par un but de Juninho (19e) mais ils sont parvenus à inverser la tendance en seconde période grâce aux très nombreux changements. Un doublé de Obi (50e, 82e), et un dernier but signé Heaven (84e) ont permis aux Mancuniens de l’emporter.