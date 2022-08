Real Madrid : Casemiro envisage sérieusement de partir !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a bien préparé l'avenir. Avec les arrivées récentes d'Eduardo Camavinga et d'Aurélien Tchouaméni, en plus de Fede Valverde, les Madrilènes peuvent être sereins pour leur milieu de terrain. Il faut dire que le trio Casemiro-Kroos-Modric commence à prendre de l'âge. Et le plus jeune d'entre eux, le Brésilien, pourrait partir cet été. Du haut de ses 30 ans, il est suivi par Manchester United.

Bien avant la publication de l'intérêt des Red Devils cette semaine, en mai dernier, la presse brésilienne évoquait déjà une possible vente du milieu défensif. Et voilà que Marca indique que le principal concerné envisage sérieusement de quitter la capitale espagnole. Ou du moins, il y réfléchit sérieusement et est à l'écoute de l'écurie de Premier League.

Une belle proposition financière

Selon le journal, le joueur ne ferme pas la porte à un départ, et il étudie sérieusement tout ce qui se passe autour du club. Bien sûr, il est conscient des nombreux soucis que traverse le club anglais, et sait qu'il ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais il réfléchit. C'est aussi le cas des dirigeants madrilènes, qui savent que financièrement, ça serait un très bon coup.

Le média rajoute que la proposition financière faite au joueur est très intéressante et difficile à refuser. Surtout qu'actuellement, il touche entre 5 et 6 millions d'euros net, un salaire plus qu'honnête bien sûr, mais peut-être un peu bas pour une référence mondiale à son poste, qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps. Bien que très à l'aise à Madrid et au sein du club, l'idée de connaître un nouveau challenge pourrait bien l'intéresser. On devrait en savoir plus rapidement...