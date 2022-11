L'Atlético a déjà un nom pour remplacer Diego Simeone

Diego Simeone est plus que jamais sur la sellette. Éliminé de toute compétition européenne après sa nouvelle défaite sur la pelouse du FC Porto (2-1), l'Atlético de Madrid traverse une grave crise sportive. Au cœur des critiques, El Cholo Simeone, à la tête des Colchoneros depuis 2011, pourrait ne pas s'éterniser au club, et ce malgré son envie de rester.

Si, malgré les critiques, l'Argentin semble soutenu par sa direction, cette dernière n'est pas dupe et ne souhaite pas se laisser dépasser par les évènements. Ainsi, El Chiringuito avance que les dirigeants du club madrilène auraient d'ores et déjà pris contact avec l'entourage de Luis Enrique, actuel sélectionneur national de la Roja. Une arrivée de l'ancien Barcelonais serait ainsi synonyme de révolution au sein du vestiaire Rouge et Blanc, mais aussi de l'institution même.