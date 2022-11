Ligue des Champions : Porto leader du groupe, Leverkusen rebasculé en Ligue Europa

Si les qualifiés du groupe B étaient d'ores et déjà connus, avant cette 6ème et ultime journée de Ligue des Champions, la première place devait encore être disputée entre le Club Bruges et le FC Porto, tout comme le ticket qualificatif en Ligue Europa qui se jouait entre le Bayer Leverkusen et l'Atlético Madrid. De bien maigres enjeux certes, mais qui restent malgré tout déterminants dans la suite de la saison de ces quatre clubs.

Sur la pelouse de l'Estádio do Dragão, le FC Porto est venu à bout de l'Atlético Madrid (2-1) grâce à l'ouverture du score de Mehdi Taremi sur un joli service d'Evanilson (5e). Quelques minutes plus tard, le gardien Jan Oblak a sauvé son équipe de la noyade en s'interposant devant Galeno qui avait tenté une frappe inspirée du pied gauche (14e). Les Portugais ont ensuite doublé la mise dans le sillage de Stephen Eustáquio (24e). Une première période maîtrisée et cohérente pour les joueurs de Sérgio Conceição (2-0). Pendant ce temps, en Allemagne, le Bayer Leverkusen et le Club Bruges ne produisaient pas le meilleur football : à la demi-heure de jeu, une seule frappe avait été tentée au total, et très peu d'occasions se sont faites observées dans ce premier acte fade (0-0) où Moussa Diaby, Kamal Sowah et Jeremie Frimpong se sont illustrés avec un tir dangereux (33e, 39e, 45e+1).

L'Atlético sans solution

La seconde période à Porto a surtout été synonyme d'assurance. Avec deux buts d'avance, les Dragões n'avaient pas grand intérêt à prendre des risques, qui plus est face à des Colchoneros encore trop timides, en réel manque de solidité et de réalisme, à l'image de ce but d'Antoine Griezmann logiquement refusé pour une faute départ de l'action (69e). Diego Simeone a eu beau réaliser quelques changements tactiques avec les entrées en jeu de Matheus Cunha et Yannick Carrasco (61e) : la situation est restée identique avec seulement deux tirs cadrés à l'heure de jeu côté madrilène. Les Portugais ont même bien failli tripler la mise dans les pieds d'Evanilson (63e, 74e) mais le portier slovène a tenu à sauver l'honneur en réalisant six parades sur la rencontre. Sur un dernier corner, dans les derniers instants, l'Atlético a réduit le score sur un but contre-son-camp d'Iván Marcano (90e+5).

Sur la pelouse de la BayArena, les locaux ont continué de pousser pour faire trembler les filets de Simon Mignolet avec notamment cette tête de Patrik Schick sur un excellent corner tiré sur la gauche par Kerem Demirbay vers le premier poteau (54e). Un peu plus tôt, les Belges avaient touché la barre transversale des Allemands sur une frappe puissante de Tajon Buchanan (46e). Dans le classement final, c'est bien Porto qui pointe en tête du groupe, juste devant Bruges. Le Bayer Leverkusen profite pour être rebasculé en Ligue Europa en terminant à la troisième marche de cette poule à la différence de but. L'Atlético occupe la dernière position, symbolisant la crise de l'équipe depuis plusieurs semaines.