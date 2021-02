Coupe d'Allemagne : ça passe pour Gladbach, Cologne éliminé aux tirs au but

Les huitièmes de finale de Coupe d'Allemagne continuaient ce mercredi soir avec deux rencontres à 20h45. Dans le match entre Stuttgart et le Borussia Mönchengladbach, ce sont les visiteurs qui ont décroché leur billet pour les quarts de finale (succès 2-1) grâce aux buts des Français Thuram et Pléa.

Dans l'autre partie, entre Regensburg (D2 allemande) et Cologne, tout s'est joué lors de la séance de tirs au but après un résultat nul 2-2. Et ce sont les locaux qui ont eu le dernier mot, avec un succès 4-3 lors de cette séance.