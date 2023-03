Liverpool : fin de saison pour Stefan Bajčetić

Cité parmi les potentiels convoqués de la liste de Luis de la Fuente avec la sélection espagnole, Stefan Bajčetić (18 ans) devra attendre. Le jeune milieu de terrain hispano-serbe, excellent depuis le mois de janvier avec Liverpool, souffre d’une blessure à l’adducteur et est d’ores et déjà forfait jusqu’à la fin de la saison, a annoncé son club.

«Malheureusement, j’ai contracté une blessure qui me tiendra à l’écart jusqu’à la fin de la saison. C’est très triste de dire au revoir à cette saison incroyable pour moi, mais cela fait partie du football et ne fera que me rendre plus fort physiquement et mentalement. Je voudrais également vous remercier, les Reds, pour le soutien tout au long de la saison, et je vous assure que je ferai de mon mieux pour revenir plus fort que jamais», a indiqué le joueur sur ses réseaux sociaux.

