Liverpool dévoile son nouveau maillot domicile 2024-25

Qui dit fin de saison dit forcément lancement des nouveaux maillots. Comme souvent, c’est Liverpool qui lance les hostilités. Les Reds et Nike ont dévoilé leur nouveau maillot domicile pour la saison 2024-25. Le club anglais a fait dans la simplicité et le classique avec beaucoup de rouge, forcément, mais aussi avec des traits jaunes et un col blanc, avec une bande rouge et jaune. Cette tunique est inspirée du design du maillot porté par l’équipe de Liverpool 1984 dirigée par Joe Fagan qui avait remporté la Coupe d’Europe des clubs Champions à Rome (1-1, 4-2 t.a.b.) face à la Roma réalisant par la même un triplé historique.

Il arbore un motif en chrome jaune, avec le célèbre slogan « You’ll Never Walk Alone » gravé dans le tissu. Le capitaine des Reds, Virgil van Dijk est tombé sous le charme de cette nouvelle tunique signée de la marque au swoosh. « Je suis un grand fan de notre nouvelle tenue pour la saison prochaine et j’adore le fait que nous redonnions une touche rétro. Nous sommes un club bâti sur l’histoire et l’équipe de 1984 a été l’une de nos plus grandes réussites de tous les temps. Je suis sûr que nos fans apprécieront ce clin d’œil à ces légendes du club.»

