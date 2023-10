France - Écosse : les compositions officielles

La suite après cette publicité

L’équipe de France retrouve son public. Quatre jours après avoir obtenu sa qualification pour l’Euro 2024 sur la pelouse des Pays-Bas (2-1), les Bleus accueillent l’Écosse à Lille en match amical (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Sans jouer, la Tartan Army a également décroché son billet pour l’Allemagne, ce dimanche.

Deschamps effectue quatre changements dans son onze de départ avec Pavard titularisé dans l’axe de la défense aux côtés de Konaté, tandis que Clauss et T. Hernandez conservent leurs couloirs. Camavinga retrouve l’entrejeu, associé à Griezmann et Tchouaméni. Devant, Dembélé et Giroud remplacent Coman et Kolo Muani pour épauler Mbappé. En face, l’Écosse présente une défense à cinq alors que McTominay, tout comme Ferguson, McLean et Gilmour, évoluent en soutien d’Adams.

Les compositions :

France : Maignan - Clauss, Pavard, Konaté, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Camavinga - Dembélé, Giroud, Mbappé.

Écosse : Kelly - Patterson, Cooper, Hendry, McKenna, Taylor - McTominay, Ferguson, McLean, Gilmour - Adams.