Le Havre : un secteur offensif prêt à faire trembler l’OM !

Champion de France de Ligue 2 la saison passée et promu dans l’élite du football français, 14 ans après l’avoir quittée, Le Havre n’a pas manqué son retour au plus haut niveau. Avec un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites, le club normand réalise des débuts prometteurs et pointe à la onzième place du classement avant de défier l’Olympique de Marseille lors de la 8e journée de Ligue 1. Septième défense du championnat, la formation entrainée par Luka Elsner se distingue surtout par une très belle réussite offensive. Un secteur qui avait souvent fait défaut aux Havrais lors du précédent exercice (46 buts marqués et neuvième attaque seulement en L2). Oui mais voilà, porté par le travail colossal de Mathieu Bodmer et ses équipes sur le mercato estival, le HAC peut désormais s’appuyer sur plusieurs artificiers. Un mélange de talent, d’expérience et de jeunesse permettant aux Ciel et Marine de tirer leur épingle du jeu.

Plus qu’un dispositif tactique clairement établi - Luka Elsner ayant d’ores et déjà alterné entre le 5-3-2, 4-3-3, 4-2-3-1 et 4-5-1 depuis le début de saison - le HAC propose surtout une animation offensive efficiente et se repose sur une philosophie de jeu ambitieuse. Juste techniquement, inspiré aux abords de la surface et capable de capitaliser sur les erreurs adverses, le club présidé par Jean-Michel Roussier fait surtout preuve d’une insouciance récompensée. S’appuyant, d’une part, sur des cadres installés au club depuis quelques années à l’image de Nabil Alioui, véritable facteur X du Havre et déjà auteur de 4 buts en 7 matches, Josué Casimir, formé à la Cavée et fort de 3 offrandes, ou encore Antoine Joujou, jeune attaquant de 20 ans et double passeur décisif contre Lorient, le club normand peut, d’autre part, compter sur certains nouveaux visages. Arrivé libre lors du dernier mercato hivernal, Samuel Grandsir - passé par Strasbourg, Brest et Monaco - apporte ainsi son expérience de la Ligue 1.

Le HAC est déjà d’attaque !

Recruté cet été en provenance de Beerschot, le jeune ailier gauche de 22 ans, Issa Soumaré, apporte de son côté toute sa vitesse et sa capacité de percussion. Enfin, Mohamed Bayo - prêté par le LOSC dans les dernières heures du mercato - pèse d’ores et déjà sur le front de l’attaque havraise. Dans un rôle de numéro 9, l’international guinéen (15 sélections, 4 buts) s’avère précieux via ses décrochages, son sens du but et son sang froid. Buteur contre Clermont, son ancien club, lors de la 6e journée de Ligue 1, le droitier de 25 ans complète ainsi parfaitement l’ossature offensive souhaitée par les dirigeants normands. Seule ombre au tableau ? Les débuts contrastés de l’Américain Emmanuel Sabbi, transféré d’Odense cet été et toujours muet après 75 petites minutes de jeu disputées sous ses nouvelles couleurs. Qu’importe, avant de se déplacer sur la pelouse de l’Orange Vélodrome (dimanche, 13h), les Ciel et Marine présentent de nombreux arguments dans ce secteur, qui plus est face à une formation marseillaise fragile défensivement. Avec 10 buts inscrits depuis la reprise, le HAC aura, en effet, forcément à l’esprit les 12 réalisations concédées par les Olympiens lors des quatre derniers matches toutes compétitions confondues.

Présent en conférence de presse avant ce choc, Luka Elsner assurait, de son côté, que ses troupes ne se présenteraient pas en tant que simple figurant. «On a la capacité de résister et de répondre», confiait l’homme fort des Ciel et Marine face aux journalistes. Jusqu’alors invaincu à l’extérieur (nul à Montpellier, Rennes et Lyon), le HAC aura ainsi à cœur de créer la sensation. Accroché contre Brighton après avoir mené de deux buts, l’OM est prévenu et n’a d’ailleurs aucune intention de prendre ce match à la légère. «C’est une équipe qui fait un bon début de saison, une équipe conquérante, elle fait des choses intéressantes avec et sans le ballon. On sait que quand les équipes viennent au Vélodrome, elles viennent avec le couteau entre les dents. On sait ce qu’on a à faire et il faut le faire pour se relancer en championnat, c’est important», avouait Amine Harit. «Je donnerais mes deux bras pour remporter le match demain. L’objectif doit être la victoire, j’espère que ça arrivera demain. Les joueurs savent qu’il faudra lutter contre une équipe difficile à jouer. Ce sera fondamental pour l’ambiance et pour aborder ces deux semaines de préparation», ajoutait Gennaro Gattuso, optimiste malgré les difficultés actuelles de l’OM.