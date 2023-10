OM : Gennaro Gattuso appelle à l’union sacrée avant d’affronter le HAC !

La suite après cette publicité

Un rendez-vous déjà décisif. Ce dimanche à 13 heures, l’Olympique de Marseille accueille le promu havrais dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Treizième au classement, le club olympien aura forcément à cœur de se relancer après la défaite face à l’AS Monaco et des dernières semaines globalement mouvementées. Tenu en échec (2-2) contre Brighton, jeudi soir, l’OM devra, pour cela, retrouver une certaine fraîcheur physique. Un point sur lequel Gennaro Gattuso est d’ailleurs revenu en conférence de presse. Interrogé sur les nombreuses absences au sein de l’effectif marseillais, le nouveau technicien des Phocéens n’a, cependant, pas souhaité tomber dans le pessimisme.

«On ne peut rien n’y faire, on ne peut pas pleurer. On perd juste avant le match Gigot, j’espère qu’il reviendra d’ici à une semaine et Veretout d’ici une dizaine de joueurs. On ne peut pas penser à tout ça, un gros match nous attend. C’est un adversaire très physique, qui nous rentre dedans. Kondogbia, ça fait deux jours qu’il s’entraîne avec nous, il devrait être disponible. Correa ne s’est pas entraîné, on verra», a ainsi lancé l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan avant de revenir sur les défaillances physiques de ses troupes. «Je ne veux pas que les joueurs y pensent trop non plus (la condition physique, ndlr). Il y a une marge de progression, il faut être prêté pour 90-95 minutes, il faut faire très attention sur l’entraînement. Il peut y avoir des blessures. On a 10-11 jours importants pour s’entraîner de manière intense. Avec l’attitude de mes joueurs, on peut y arriver car ils ont montré une grande disponibilité».

OM : Amine Harit vole au secours de Pierre-Emerick Aubameyang

Questionné, quelques minutes plus tôt, sur les problèmes physiques soulignées par Gattuso, Amine Harit pointait le calendrier chargé des siens et une préparation quelque peu tronquée. «Notre saison a débuté très tôt avec les matchs de qualifications pour la Ligue des Champions. La préparation n’a pas été normale, ça ne remet pas en cause le travail du staff précédent. On a manqué de fraîcheur, on retrouve un bon niveau physique. Avec le temps, on verra si le travail effectué est bon», notait le milieu offensif marocain. Des réserves émises n’empêchant pas le coach marseillais de conserver un discours très positif.

Gattuso se veut confiant pour la suite !

Sûr de ses troupes, Gattuso a d’ailleurs appelé à la mobilisation générale avant de croiser le fer avec la formation normande. «Je donnerais mes deux bras pour remporter le match demain. L’objectif doit être la victoire, j’espère que ça arrivera demain. Les joueurs savent qu’il faudra lutter contre une équipe difficile à jouer. Ce sera fondamental pour l’ambiance et pour aborder ces deux semaines de préparation». Pour venir à bout des Ciel et Marine, l’OM devra, cependant, faire preuve d’un état d’esprit irréprochable et d’un mental à toute épreuve. Un point qui fait d’ailleurs défaut aux Olympiens depuis la reprise, à l’image du scénario frustrant vécu face aux Seagulls.

«On travaille avec beaucoup d’intensité, l’attention doit s’améliorer. On a réussi à prendre l’avantage sans gagner, tout le monde travaille sur l’aspect mental. Comme ça, on réussira à obtenir de bons résultats par la suite», prévenait, en ce sens, Gattuso avant de conclure avec un message très élogieux à l’attention de ses nouveaux protégés. «Je connais déjà les joueurs, j’aime bien suivre les joueurs. Donner un seul nom serait faire du tort aux autres. Tous les joueurs m’ont surpris. Leo (Balerdi) et Chancel (Mbemba) ont par exemple fait un gros match contre Brighton. Si on continue comme ça semaines après semaines, on a une très grande marge de progression». Un discours positif qu’il faudra désormais transformer en actes, ce dimanche, devant les habitués de l’Orange Vélodrome…