Bresil : Gleison Bremer rêve de la Coupe du monde 2022

Recruté cet été par la Juventus en provenance du Torino, Gleison Bremer vient d'être récompensé pour ses performances et a été appelé pour la première fois en sélection par le Brésil. Alors que la Coupe du monde 2022 se déroulera dans moins de deux mois, le joueur de la Vecchia Signora a expliqué son ressenti au moment de découvrir la sélection. Ambitieux, il a fixé la Coupe du monde 2022 comme un objectif concret en conférence de presse.

«Je suis très heureux de l'opportunité que j'ai d'être avec la Seleçao, plus qu'un fardeau c'est le rêve de tout athlète depuis l'enfance. Je suis là pour gagner une place pour la Coupe du monde au Qatar, il reste 50 jours, j'essaie de me faire de la place, je vais donner le meilleur de moi-même pour montrer au coach Tite que je suis à la hauteur, et que je peux aller au Mondial. Au Brésil, il y a des gens forts, contre le Ghana et la Tunisie, j'espère avoir ma chance. J'ai regardé les vidéos pour être prêt, mais ça dépendra aussi de ces journées d'entraînement», a-t-il expliqué. Le Brésil défiera le Ghana le 23 septembre puis la Tunisie le 27 septembre au Parc des Princes (les deux rencontres sont d'ailleurs à suivre en live commenté sur notre site).