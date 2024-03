Belgique : ça explose dans tous les sens chez les Diables Rouges !

En Belgique, le linge sale se lave visiblement en public. Depuis un petit moment, une crise importante frappe les Diables Rouges. Après l’échec lors du Mondial 2022 au Qatar et les départs de Roberto Martinez ou d’Eden Hazard, on se disait pourtant qu’ils repartiraient du bon pied sous les ordres du nouveau sélectionneur Domenico Tedesco. Mais le mal est plus profond. Tout a commencé en juin dernier lorsque l’entraîneur allemand a désigné son capitaine. Il a choisi de confier le brassard à Kévin De Bruyne. Jusqu’ici, pas de problème. Mais Thibaut Courtois s’est emporté quand il a appris qu’en l’absence de KDB, Romelu Lukaku et lui se partageraient ce rôle chacun leur tour.

L’épineux cas Courtois

Très amer, le portier, qui a fait une saison blanche en raison d’une grave blessure, avait donc fait part de son mécontentement, avant de présenter ses excuses aux supporters mais pas à son sélectionneur. Puis, le malaise Courtois a enflé quand il a annoncé en décembre qu’il ne participerait pas à l’Euro 2024. «À cause de cette blessure, il n’y aura pas de championnat d’Europe pour moi. Je dois d’abord récupérer à 100 % et c’est mieux de ne pas donner de date. Avec un peu de chance, je pourrai rejouer en mai. Mais tu ne peux pas être prêt à 100 % pour un grand tournoi.» Une décision annoncée un peu trop hâtivement au goût de certains. D’autant que Tedesco n’avait pas été mis au courant.

Hier, l’entraîneur de l’équipe nationale de Belgique a de nouveau évoqué l’épineux cas Courtois au moment d’annoncer sa liste pour les rencontres amicales face à l’Irlande (23 mars) et l’Angleterre (26 mars). Si le gardien n’a pas été appelé puisqu’il est toujours out, Tedesco a fait le point sur lui. «C’est une bonne chose qu’il soit bientôt de retour. Mais il a communiqué très clairement sa position. Il l’a fait très tôt, et c’était très honnête de sa part, tout le monde a dès lors pu s’organiser en fonction de sa décision. Il n’y a donc rien de neuf de mon côté, aucune nouvelle information. Tout ce que j’avais à dire à ce sujet, je l’ai dit. Je pense avoir tout fait, j’ai tout essayé. »

Le joueur du Real Madrid a encore le "seum"

Il a ensuite précisé : «mais la dernière info que j’ai reçue, c’est celle qu’il a communiquée dans les médias. Et il a dit qu’il ne se voyait pas disputer l’Euro. On doit se concentrer sur les joueurs qui seront là.» Sauf que Thibaut Courtois n’a pas apprécié et a utilisé trois émojis "Pinocchio" pour évoquer le mensonge de son sélectionneur. Cela inquiète d’ailleurs la presse belge à l’image de La Dernière Heure qui parle d’une "guerre” et d’“un avenir qui se complique” après «la passe d’armes de trop entre Domenico Tedesco et Thibaut Courtois chez les Diables rouges.» La DH ajoute que «les deux hommes ne semblent pas prêts à enterrer la hache de guerre.»

En plus de Courtois, le technicien allemand doit gérer les attaques d’Axel Witsel. Ce dernier a annoncé sa retraite internationale il y a quelques mois avant d’ouvrir la porte à un retour. Cette semaine, le joueur de l’Atlético de Madrid est revenu sur son choix. «Je n’ai aucun regret. Après la Coupe du monde, c’était déjà un peu dans ma tête. Je me suis alors dit que j’attendrais le mois de mars pour rencontrer le nouvel entraîneur. La réunion que j’ai eue avec lui a été très bonne. Il avait de très bonnes idées. Mais quand j’ai quitté la salle, j’ai senti que je ne serais pas dans la sélection en mars. C’est ce qui s’est passé.»

Tedesco accusé de mensonge

Puis, il a chargé Tedesco, qui a manqué de tact pour lui expliquer son absence à l’époque. «Ses arguments étaient le manque de rythme et de temps de jeu. La conversation a duré moins de deux minutes. Je n’étais pas d’accord avec ses arguments lorsque j’ai vu la sélection. Il n’a pas été cohérent. J’aurais préféré qu’il me dise qu’il préférait un autre profil au milieu de terrain. Je l’aurais compris et accepté.» Hier, le sélectionneur des Diables Rouges lui a répondu. «De mon côté, tout est clair. Je suis désolé pour lui s’il a des regrets aujourd’hui. J’ai un énorme respect pour lui, pour ce qu’il a fait en équipe nationale et pour ce qu’il fait encore aujourd’hui à l’Atlético.»

Il a ajouté : «nous avions eu une bonne discussion quand je suis arrivé en mars 2023, nous avions parlé ouvertement. Puis, nous avons décidé de ne pas le reprendre. Puis, en juin, il a pris sa retraite internationale. J’ai eu un entretien téléphonique avec lui et il m’a expliqué sa décision dans les moindres détails. C’était très clair.» Les deux hommes ne sont visiblement pas d’accord. Dans ce climat délétère, la Royal Belgian Football Association (RBFA) a annoncé hier la prolongation de contrat de Tedesco. Il est ainsi lié aux Belges jusqu’à la Coupe du monde 2026. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour certains comme Thibaut Courtois, qui va bien devoir s’entendre avec lui si jamais il veut retrouver la sélection.