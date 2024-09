Mohamed Ihattaren retrouve un club

On pensait sa carrière terminée, mais revoilà Mohamed Ihattaren. Depuis le décès de son père en 2019, le joueur de 22 ans a souvent dû combattre ses démons. Ses deux dernières années furent particulièrement douloureuses, avec un enchaînement de clubs (Juventus, Sampdoria, Ajax, Slavia Prague) sans jamais jouer et des séparations actées dans des circonstances pas toujours flatteuses. Ce jeudi pourtant, le club néerlandais du RKC Waalwijk a décidé de lui faire confiance en lui faisant signer un contrat d’une saison, plus une en option.

«Mohamed Ihattaren rejoint le club. Le milieu de terrain de 22 ans a signé un contrat d’une saison à Waalwijk, avec une option pour une année supplémentaire», indique la lanterne rouge d’Eredivisie. Le joueur, lui, s’est dit redevable : «je suis reconnaissant que le RKC Waalwijk me donne l’opportunité d’être à nouveau actif en tant que footballeur et de me concentrer sur ce que j’aime le plus faire. Les conversations avec Mo Allach (directeur technique du RKC, ndlr) et Henk Fraser (entraîneur, ndlr) m’ont donné la sensation chaleureuse que je recherchais. J’ai hâte de rejoindre le groupe et d’aider le club à maintenir à nouveau sa position en première division cette saison».