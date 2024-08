Mafia, dépression et violences conjugales : le destin tragique de l’ancienne pépite Mohamed Ihattaren

À seulement 22 ans, cela semble déjà trop tard pour Mohamed Ihattaren. Pourtant annoncé comme un prodige depuis de longues années, le natif d’Utrecht est actuellement libre de tout contrat depuis mars dernier et n’a pas joué de match officiel depuis le 6 mai 2022. Une véritable énigme qui trouve sa solution dans le parcours sinueux du joueur. Pourtant, les débuts laissaient entrevoir une carrière brillante. Débutant au PSV Eindhoven alors qu’il n’avait que 17 ans, le milieu offensif explosait définitivement lors de la saison 2019/2020 en devenant un cadre des Boeren (33 matches disputés pour sept buts et neuf passes décisives). Impacté fin 2019 par le décès de son père Mostapha, Mohamed Ihattaren va plonger doucement vers la dépression. La saison suivante, ses relations avec l’entraîneur Roger Schmidt vont mettre le feu aux poudres.

La suite après cette publicité

Mis de côté par le coach allemand, il bénéficiera du soutien de son agent Mino Raiola qui allumera l’actuel entraîneur de Benfica : « ce qui s’est passé hier est absolument indigne du PSV. Nous ne sommes pas d’accord avec le contenu, mais la manière dont il a été présenté est inacceptable et inadmissible. Schmidt a-t-il besoin d’une tierce partie comme le groupe des joueurs pour avoir un avis ? La prochaine fois, il devrait dire à son partenaire ce qu’il pense. Les footballeurs spéciaux ont besoin d’une approche spéciale. À cet égard, je suis heureux que Schmidt n’ait pas été l’entraîneur de Maradona, car nous n’aurions alors jamais vu le vrai Maradona. » Une sortie choc, un comparatif élogieux pour le joueur, pourtant la suite ne sera pas à la hauteur du talent de Mohamed Ihattaren.

À lire

L’OM s’offre Geronimo Rulli !

Le fiasco Sampdoria et le réveil à l’Ajax

En divorce complet avec le PSV Eindhoven, Mohamed Ihattaren va finalement filer à l’italienne et débarquer du côté de la Juventus. Un pari à long terme de la Vecchia Signora qui l’enverra en prêt à la Sampdoria afin qu’il puisse découvrir la Serie A avec moins de pression. Une expérience qui va vite tourner court. C’est simple, il ne portera jamais le maillot du club de Gênes sur un terrain de Serie A. Arrivé avec cinq kilos en trop et malgré le soutien de son coach de l’époque Roberto D’Aversa, il posera davantage ses pieds dans les soirées de Monaco et Milan que dans l’enceinte de l’Estadio Luigi-Ferraris. Pari sans permission à Utrecht pour se ressourcer, il ne donnera pas de nouvelles pendant une longue période. Son prêt sera finalement rompu, mais l’Ajax Amsterdam obtiendra ensuite son prêt afin d’essayer de le relancer.

La suite après cette publicité

« Mo Ihattaren n’a que 19 ans et est considéré comme l’un des plus grands talents de notre pays. Cependant, en raison de certaines circonstances, il n’a pas joué de match depuis longtemps. Avec nous, il va continuer à travailler sa condition physique à Jong Ajax (en deuxième division, ndlr). Là, il pourra alors montrer qu’il est toujours le bon joueur que nous connaissons. Je suis très curieux. Nous lui offrons cette opportunité et nous allons l’aider, mais bien sûr, ça commence avec lui-même et il le sait », annonçait le directeur sportif de l’époque Marc Overmars. Au sein des Godenzonen, Mohamed Ihattaren avait 15 kilos de trop à son arrivée, mais laissa entrevoir que sa carrière pouvait être sauvée. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 5 matches avec la réserve et retrouvant sa forme, il jouera même avec l’équipe première lors de la finale de la Coupe des Pays-Bas 2022 perdue contre le PSV Eindhoven (2-1).

Mafia et longue agonie

Participant à la préparation de la saison 2022/2023 avec l’Ajax Amsterdam, il montrait de bonnes dispositions qui laissaient penser à sa présence dans l’équipe première de manière durable. « Je veux juste montrer à quel point je suis bon, et c’est ce que nous faisons en ce moment. L’Ajax sait ce que je peux faire si je suis vraiment en forme. J’ai encore toute une carrière devant moi, je suis encore très jeune. Je sais maintenant ce qui est bon pour moi et ce dont j’ai besoin », lâchait-il. Cependant, la situation se compliquait d’un coup pour lui et il manquait la Supercoupe perdue contre le PSV Eindhoven (5-3) et la reprise de la saison. Fiancé à l’influenceuse Yasmine Driouech dont la famille — qui serait liée à la Mocro Maffia, une organisation mafieuse sévissant en Belgique et aux Pays-Bas — qui n’aurait pas apprécié cette union, sa sécurité a été menacée. Sa Porsche Panamera a notamment été carbonisée et quelques semaines plus tard, il a été arrêté par la police et son domicile a été perquisitionné sous fond d’accusations de violences conjugales. Sa compagne ayant notamment déposé une plainte. Sa maison aura même été saisie puisqu’il n’aura jamais payé une table à manger d’une valeur de 2 800 euros achetée en 2021. De nombreux déboires qui éloigneront le joueur des Pays-Bas. Libéré le 31 décembre 2022 par l’Ajax Amsterdam et le 28 juillet 2023 par la Juventus, il tentera de rebondir en Turquie.

La suite après cette publicité

S’engageant avec Samsunspor pour quatre ans, il aura finalement fait capoter l’opération au dernier moment. « Notre club a récemment invité le footballeur Mohamed Ihattaren, dont les termes du contrat ont été convenus, à Samsun pour subir des contrôles de santé et signer un contrat, puis le footballeur est venu dans notre ville. Notre club a renoncé au transfert du joueur qui a tenté de modifier les conditions préalablement convenues et a fait des demandes inacceptables. Nous portons cette situation à l’attention du public », avait annoncé la formation turque il y a un an. Restant encore plusieurs mois sans club, il a finalement rallié en décembre dernier la formation tchèque du Slavia Prague. « En un mois, Ihattaren a beaucoup travaillé, a perdu plusieurs kilos et, selon les tests, il a également gagné beaucoup de masse musculaire. C’est un pari, mais nous le savions, nous y sommes allés », affichait le coach du club tchèque Jindřich Trpišovský avec optimisme. Une expérience qui a encore tourné court. Ne jouant pas de match officiel, il a été libéré pour des problèmes de comportement le 31 mars dernier. S’il maintient sa forme de son côté, Mohamed Ihattaren a déjà gâché de nombreuses opportunités dans sa carrière. Depuis, c’est le calme plat et personne n’a encore tapé à la porte de l’ancien prodige du PSV Eindhoven.