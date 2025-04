Philippe Coutinho explique les raisons de son échec au Barça

Nous sommes en janvier 2018, et l’un des plus gros transferts de l’histoire du football est réalisé à la fin de ce mercato hivernal : Philippe Coutinho quitte Liverpool et rejoint le FC Barcelone pour près de 160 millions d’euros. Un échec retentissant pour un joueur qui aura eu comme seul passage remarqué au club d’avoir contribué à la gifle reçue contre le Bayern Munich lors du Final 8, le Brésilien alors prêté en Allemagne inscrivant un doublé.

«Le début a été vraiment bon. Mes six premiers mois à Barcelone ont été excellents. Nous avons remporté un titre et je jouais vraiment bien. Mais la saison suivante, après la Coupe du monde, je n’étais plus au même niveau. Mes performances ont chuté et c’était difficile pour moi. Je voulais être à la hauteur des attentes, y compris les miennes, mais je n’y suis pas parvenu», a raconté le milieu, qui évolue aujourd’hui à Vasco de Gama aux côtés de Dimitri Payet. Un poids trop lourd à porter pour un joueur qui aura fait rêver les fans d’Anfield pendant la dernière décennie.