OM - Toulouse : les notes du match

Un match sous pression, une équipe attendue. Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille recevait Toulouse dans un climat plus que tendu. Avec 4 défaites de suite en championnat et une crise en interne avec un vestiaire divisé, le club phocéen devait absolument apaiser les choses. Et cela passait forcément par une victoire face à un TFC, 11e du classement. Surtout, la formation de Roberto De Zerbi pouvait reprendre la 2e place de Ligue 1 devant Monaco en cas de succès. Le coach italien misait d’ailleurs sur un onze remanié. Maupay débutait en pointe avec Greenwood et Rabiot. En défense, sans Balerdi, c’est Murillo et Cornelius qui accompagnaient Kondogbia.

Et ce match débutait très fort avec une équipe marseillaise qui montrait clairement des signes de fébrilité. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot semblaient peu rassurants et en manque de confiance. Le TFC en profitait rapidement avec l’ouverture du score de Casseres. Mais son but était annulé pour une position de hors-jeu très légère (9e). L’OM répondait par son homme en forme Adrien Rabiot. L’international français armait une jolie frappe du gauche à l’entrée de la surface qui fuyait le cadre (13e). L’ancien de la Juventus, dans tous les bons coups ce soir, poussait les Toulousains à la faute quelques minutes plus tard. Sur un centre fuyant de sa part, c’est Suazo qui inscrivait un CSC complètement dingue d’un sublime coup du genou (1-0) dans son but.

L’OM retrouve la 2e place

Un avantage de courte durée pour les Marseillais puisque Toulouse égalisait dans la foulée. Suazo, auteur du CSC malheureux, délivrait un bon centre sur la tête de Magri qui trompait Rulli (1-1, 29e). Un but qui liquéfiait complètement une équipe marseillaise qui multipliait les erreurs techniques dans un Vélodrome endormi. Et si Marseille se procurait une nouvelle occasion grâce à Maupay, c’est bien Toulouse qui était proche de prendre l’avantage. Mais la maladresse folle de Babicka, par deux fois, coutait très cher à son équipe. L’ailier toulousain manquait deux grosses occasions face à Rulli. Et au retour des vestiaires, l’OM dominé finissait pas être sauvé par le talent de Greenwood.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 52 28 +19 16 4 8 57 38 11 Toulouse 34 28 +1 9 7 12 37 36

L’ancien attaquant de Manchester United, dans un Vélodrome qui était clairement endormi, décochait une frappe surpuissante en dehors de la surface qui allait se loger dans la lucarne de Restes (2-1, 57e). De quoi enflammer le stade et permettre aux joueurs de reprendre confiance. Dans la foulée, c’est Rabiot qui faisait le break d’une reprise de volée exceptionnelle qui faisait trembler les filets. On s’attendait alors à voir le TFC sombrer surtout que l’OM marquait un quatrième but signé Rowe (finalement annulé pour hors-jeu). Mais Sierro réduisait l’écart dans le dernier quart d’heure pour relancer les siens (2-3, 76e). Et malgré quelques situations et un OM peu rassurant, le score ne bougera plus. L’OM remporte 3 points précieux et met fin à une série de défaites qui commençait à inquiéter. Avec cette victoire, Marseille repasse à la 2e place.

- L’Homme du match : Rabiot (8): Rabiot a été très actif dès l’entame. Il n’a pas pu concrétiser un face-à-face avec le gardien dès la 3e minute, une action finalement signalée hors-jeu. Très entreprenant, il a tenté sa chance à plusieurs reprises, comme sur cette frappe qui est passée juste au-dessus de la lucarne (15e). Dix minutes plus tard, c’est grâce à une belle projection et un bon jeu de corps qu’il a réussi à centrer fort devant le but, provoquant le but contre son camp de Toulouse (20e). Confirmant sa belle première moitié de match, il permet à l’OM de creuser l’écart avec une superbe reprise de volée à la 64e. Une partie solide pour Rabiot, qui a pris ses responsabilités et a été un acteur clé de l’OM ce soir.

Olympique de Marseille

- Rulli (4) : Rulli a vécu une première période en demi-teinte. Impuissant sur le but de l’égalisation toulousaine, il s’est toutefois illustré en stoppant une offensive de Babicka à la 30e minute. Puis, à la 37e, il a de nouveau fait preuve de vigilance en fermant bien l’angle face à l’attaquant, parti en contre. Il concède un deuxième but toulousain en seconde période, une situation où il ne pouvait rien intervenir. Malgré ces interventions intéressantes, le match a été sans éclat pour lui.

- Murillo (5) : Murillo s’est montré disponible sur le plan offensif en début de match, n’hésitant pas à monter pour proposer des solutions. Mais son choix à la 30e minute a laissé à désirer : il a centré dans une zone vide alors que plusieurs Marseillais étaient démarqués ailleurs. Juste avant la pause, après un long sprint, il a glissé au moment de reprendre un bon centre de Merlin (45e), manquant une belle opportunité. Une première période globalement moyenne, marquée par de l’envie mais trop d’imprécisions.

- Cornelius (3) : match difficile une fois de plus pour Cornelius, qui a montré des signes de fébrilité dès les premières minutes. Dès son premier ballon, il a concédé une faute évitable (1e), offrant ainsi un coup franc dangereux à Toulouse près de la surface. Défensivement, il a manqué de réactivité et de placement, notamment sur le but de l’égalisation, où un mauvais alignement a permis à Magri de s’imposer dans les airs et de marquer de la tête. Au retour des vestiaires, il laisse filer Gboho après un tacle manqué. Une prestation décevante, semblable à celles de ses dernières apparitions. Remplacé par Lirola à la 56e.

- Kondogbia (5) : Kondogbia a réalisé une prestation plutôt solide, enchaînant plusieurs retours défensifs précieux. Son intervention clé à la 48e minute a été décisive pour stopper une offensive dangereuse. Bien que son match ait été discret, il a récupéré une dizaine de ballons, apportant ainsi une stabilité essentielle à l’équipe. Sa performance, bien que sans éclat, a joué un rôle clé dans l’équilibre défensif de l’équipe.

- Merlin (6) : le joueur a montré de bonnes intentions sur son côté tout au long du match. Dès la 8e minute, il centre dans la surface, mais un défenseur toulousain est bien placé pour repousser le ballon. À la 36e, il envoie une grosse frappe sur le côté, bien repoussée par le gardien. En seconde période, il continue de déborder, mais son centre à la 53e manque de précision. Malgré cela, il a fourni un travail solide et constant sur son aile, réalisant une prestation globalement positive. Remplacé par Garcia à la 78e.

- Rongier (5) : Rongier a livré une prestation assez moyenne ce soir, sans véritable impact sur le jeu. Positionné au milieu aux côtés de Bennacer, il n’a pas réussi à combiner efficacement avec lui, manquant de fluidité dans les passes et les mouvements. Peu de prises d’initiatives offensives de sa part, et il n’a pas su se montrer décisif dans les moments clés. Son influence sur le match est restée limitée, et bien que son travail défensif ait été correct, il n’a pas suffisamment apporté dans la construction du jeu pour marquer les esprits.

- Bennacer (5) : Bennacer a connu un début de match timide, peinant à peser dans l’entrejeu. Il s’est cependant ressaisi en cours de première période, notamment par un bon travail de récupération à la 35e minute. Mais son coup franc mal négocié à la 43e, et les ballons perdus, ont rappelé qu’il reste encore loin du niveau affiché lors de ses premières apparitions à l’OM. Il délivre toutefois une passe décisive pour le but de Mason Greenwood en seconde période. Une prestation en demi-teinte, avec du mieux mais encore trop d’irrégularité. Remplacé par le jeune Nadir en fin de rencontre.

- Luis Henrique (4,5) : Début match intéressant pour Luis Henrique, qui a offert un superbe centre pour Maupay (9e) et s’est montré solide défensivement avec de nombreux efforts. Offensivement, il a multiplié les appels (15e) et a bien participé à la construction du jeu. Cependant, certaines de ses actions ont été un peu trop irrégulières et manquaient de constance pour en faire une prestation pleinement satisfaisante.

- Greenwood (6) : Greenwood a livré une prestation en demi-teinte mais utile dans les premières minutes. Il s’est montré intéressant en pivot (4e, 7e), facilitant la progression du jeu en remise. Son match a toutefois été entaché par un carton jaune évitable pour simulation dans la surface (23e). Il s’est ensuite rattrapé par son jeu en mouvement, en lançant Rabiot dans la profondeur (26e), à l’origine du premier but. En seconde période, il se rattrape en inscrivant le but du 2-1 d’une superbe frappe enroulée depuis l’extérieur de la surface (56e). Remplacé en fin de match par Dedic.

- Maupay (4,5) : Maupay a connu une première période compliquée, manquant de précision dans ses tentatives. Bien placé à la 4e minute pour exploiter une projection de Rabiot, il a tenté un grand pont sur Gabriel Suazo dans la surface, mais le défenseur toulousain a bien résisté. Plus tard, à la 36e, il a surgi en renard des surfaces pour reprendre un ballon de la tête, mais sa tentative a filé à côté du but. Un match compliqué qui se termine à la 56e, remplacé par Rowe. L’ailier a cru marquer à la 70e, mais son but a été annulé en raison d’un hors-jeu au départ de l’action.

Toulouse

- Restes (4) : totalement impuissant sur le but contre son camp inscrit par Suazo (21e), le portier du TFC devait attendre la 37e minute pour voir une frappe adverse se diriger vers ses cages. C’est Merlin qui tentait de le tromper d’une lourde frappe à l’entrée de la surface, qu’il parvenait à détourner. Il était toutefois chanceux de voir Maupay manquer le cadre sur le rebond. Battu sur la frappe de Greenwood, il semblait trop proche de son poteau gauche pour pouvoir intervenir (57e). Difficile, cependant, de lui en vouloir sur le but inscrit par Rabiot, vu la puissance du tir du Marseillais (65e). En fin de match, il détournait une frappe de Luis Henrique, en protégeant bien son premier poteau (90e+4).

- Dønnum (5,5) : le Norvégien a rendu une bonne copie. Aligné sur le flanc droit, il a globalement bien résisté au défi proposé par Merlin et Rabiot, gênant beaucoup le premier lors de ses tentatives de centres. Il s’est même permis d’apporter son soutien aux avant-postes, provoquant du danger. En seconde mi-temps, il a eu plus de mal à contenir ses adversaires, sans pour autant sombrer.

- Sidibé (5,5) : un match correct de la part du Français. Alors que l’OM a monopolisé le ballon, il est longtemps parvenu à faire le dos rond aux côtés de ses partenaires pour protéger son camp. Efficace sur le plan défensif, il a néanmoins souffert de relances hasardeuses par moments. Sur aucun des buts encaissés, il n’est fautif. Remplacé par Canvot (74e).

- Cresswell (5,5) : l’Anglais s’est montré solide. Rugueux dans les duels, il n’a pas cédé à la panique lorsque la situation chauffait dans sa surface. Visiblement en confiance, il n’a pas hésité à sortir de sa ligne défensive pour aller chercher le ballon plus haut, à l’image de cette intervention rageuse au niveau de la ligne médiane (61e). Sur le but de Rabiot, il est bien malheureux : tentant de dégager de la tête la louche de Merlin, il remettait le ballon directement sur le milieu de terrain (65e). Remplacé par Kamanzi (90e+1).

- McKenzie (6) : difficile de faire des reproches à l’Américain. Présent sur le flanc gauche de l’axe de la défense, il n’a montré que très peu de failles, et n’a globalement pas été pris de vitesse lors des attaques phocéennes. Toujours dans le bon timing, il a posé des soucis à ses adversaires.

- Casseres (6) : le Vénézuélien est parvenu à faire parler son habileté technique au Vélodrome. Il aurait même pu être à l’origine de l’ouverture du score : il réalisait un joli rush depuis le rond central pour décaler Magri, et se retrouvait ensuite à la conclusion. Mais son coéquipier était en position de hors-jeu (9e). Souvent impliqué dans la construction des actions, il permettait à son équipe de réduire l’écart en seconde période, en bottant idéalement un coup franc que reprenait Sierro (76e). Averti d’un carton jaune (68e).

- Sierro (6,5) : un bon match de la part du capitaine de l’équipe de Carles Martínez. Impliqué sur les phases défensives, il n’a pas hésité à apporter son soutien en attaque lorsqu’il en a eu l’opportunité. Très propre dans ses passes, il a fait parler son impact physique, avec quatre duels sur quatre remportés lors du premier acte. Son plus grand fait d’armes est évidemment son but, qui a permis à son équipe de continuer à y croire (76e). Quelques instants plus tard, il était proche de permettre aux siens d’égaliser, mais sa frappe finissait sa course juste au-dessus du but de Rulli (80e).

- Suazo (6,5) : dans son rôle de piston gauche, le Chilien s’est montré solide sur le plan défensif, malgré sa bourde. Dès la 5e minute, il était présent pour subtiliser le ballon à Maupay, bien lancé en profondeur, grâce à un superbe tacle glissé. Alors qu’il était parfaitement rentré dans la partie, gérant très bien la profondeur, il était coupable d’un but contre son camp, reprenant de volée un centre de Rabiot et l’envoyant dans ses propres filets, sous la pression de Luis Henrique (21e). Pas abattu, loin de là, il distillait un joli centre vers Magri, qui le convertissait de la tête (29e). Il n’a ensuite plus baissé en régime.

- Babicka (6) : le joueur de 24 ans avait des jambes de feu, mais a fait preuve de maladresse, à l’image de ce centre à ras de terre complètement manqué, alors que deux de ses coéquipiers attendaient le cuir dans la surface (14e). Alors qu’il négociait un deux contre un sur un contre, il se loupait complètement, venant s’empaler sur Rulli, au lieu de tirer ou d’adresser une passe vers son partenaire (32e). Toujours en difficulté dans la finition, il échouait encore devant le portier argentin lors d’un nouveau face-à-face (39e). Beaucoup de gâchis, alors qu’il aurait pu être le héros toulousain ce soir. Averti d’un carton jaune pour une faute sur Rulli (32e). Remplacé par Edjouma (74e).

- Gboho (5) : le numéro 10 des visiteurs a été assez discret ce dimanche soir. Alors que son équipe a procédé en contre-attaque, il a rarement été impliqué, bien qu’il ait été propre lorsque le cuir était entre ses pieds. En première période, il a été le Toulousain ayant touché le moins de ballons : huit. Sa seconde période y a beaucoup ressemblé. Remplacé par King (74e).

- Magri (6) : l’avant-centre toulousain s’est montré disponible sur le front de l’attaque. Impliqué sur la quasi-totalité des offensives de son équipe, il manquait d’abord de lucidité sur un contre, en choisissant la frappe, qu’il manquait, alors que son partenaire était totalement démarqué sur sa droite (20e). Mais sur sa seconde opportunité, le Camerounais allait faire mouche : bien servi par Suazo, il reprenait son centre de la tête et égalisait pour le TFC (29e). Très actif au cours des quarante-cinq premières minutes, il a été bien plus discret lors des quarante-cinq dernières. Averti d’un carton jaune pour une faute sur Rongier (56e).