FC Barcelone : Joan Laporta sait ce qu'il faut faire pour garder Messi

Les élections du FC Barcelone approchent à grands pas. Par conséquent, tous les candidats sont en campagne et promettent toutes sortes de choses. C'était le cas de Victor Font, le grand favori. Mais Joan Laporta, l'ancien président des Blaugranas, aussi dans la course, a accordé un long entretien au journal Sport pour expliquer sa stratégie.

Ainsi, le dossier actuel, celui qui occupe tout l'espace médiatique, est celui de Lionel Messi. La Pulga est en fin de contrat à la fin de la saison et, pour le moment, l'Argentin ne semble pas vraiment enclin à prolonger dans son club de toujours. Autour de lui, rôdent le Paris Saint-Germain et, surtout, Manchester City et Pep Guardiola, qui ont failli réaliser le gros coup l'été dernier.

Laporta veut être imaginatif

Pour autant, Joan Laporta compte tout faire pour conserver le capitaine du Barça et s'en explique : « je préfère penser à ce que Leo génère, ce qui est beaucoup plus que ce que son salaire peut coûter. Et je ne parle pas seulement au niveau sportif, qui comme on le sait, je le considère comme le meilleur footballeur de l'histoire. Leo est bien plus ».

Ainsi, Laporta compte bien tout tenter pour le conserver. « Il faut être imaginatif. Sachant que Messi n'est pas guidé par l'argent, et je vous assure qu'il n'est pas guidé par l'argent, nous devons faire une proposition qui puisse convaincre Leo que le Barça va avoir une équipe compétitive capable de remporter à nouveau la Ligue des Champions. C'est essentiel, ce qui sera le plus précieux pour Leo au moment de décider de son avenir à la fin de la saison. Je suis convaincu. Leo et moi avons une relation d'affection mutuelle. Il sait que chaque fois que je lui ai fait une proposition, elle a été réalisée. Leo le sait, il me l'a dit personnellement et il l'apprécie beaucoup. Je pense que Messi devrait terminer sa carrière au Barça », a-t-il poursuivi et conclu. Une promesse qui devrait plaire aux socios !