Le Real Madrid aurait trouvé son futur défenseur central en Ligue 1

Depuis plusieurs jours, la presse madrilène a fait d'Erling Braut Håland son nouveau chouchou. Le géant norvégien de tout juste 19 ans a ainsi fait la une de Marca et de AS en ce début de semaine, lui qui est annoncé dans le viseur du club de la capitale espagnole depuis bien des mois déjà. Les Merengues rêvent déjà d'un trio composé du joueur du Borussia Dortmund, d'Eden Hazard et de Kylian Mbappé pour l'été 2021. Mais en attendant de voir ce trio galactique sur la pelouse d'un Bernabéu rénové, les Madrilènes ont aussi d'autres postes à renforcer.

Le club dirigé par Florentino Pérez espère notamment renforcer sa défense centrale, notamment parce que Nacho Fernandez devrait partir, alors qu'Éder Militão n'aurait pas encore vraiment convaincu le staff de Zinedine Zidane. Le nom de Dayot Upamecano est revenu à plusieurs reprises ces dernières semaines, mais tant dans l'entourage du défenseur français que du RB Leizpig, on a déjà fait savoir qu'un départ n'est pas d'actualité cet été. De plus, le joueur reste relativement cher, avec une clause libératoire de 60 millions d'euros, même si AS explique qu'une offre de 40 millions d'euros pourrait suffire.

Un prix de 20 millions d'euros

Et selon le média, les Merengues auraient un plan B. Juni Calafat, le dénicheur de pépites du Real Madrid, suivrait ainsi le Lillois Gabriel dos Santos Magalhães, tout simplement connu sous le nom de Gabriel. Une alternative considérée moins coûteuse mais très prometteuse, et du haut de ses 22 ans, il est considéré comme très complémentaire des défenseurs actuels. Il s'inscrirait ainsi à merveille dans la politique de recrutement de jeunes talents que les Madrilènes mènent depuis des années déjà.

De plus, le LOSC serait clairement vendeur. AS va jusqu'à ajouter qu'un chèque de 20 millions d'euros pourrait être suffisant pour convaincre Gérard Lopez. Deux problèmes se posent en revanche : Chelsea aurait un temps d'avance dans ce dossier, et surtout, le joueur est extra-communautaire. La naturalisation de Vinicius Junior dans les prochains mois pourrait cependant régler ce problème et libérer une place. Affaire à suivre donc, mais Gabriel est bel et bien le plan B du Real Madrid en défense.