FC Barcelone - Bayern Munich : les compositions officielles

La Ligue des Champions offre pour sa première journée un choc entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. A domicile, les Catalans proposent un 3-5-2 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Devant lui, Sergi Roberto, Ronald Araujo Gerard Piqué, Eric Garcia et Jordi Alba forment la défense. Positionné en sentinelle, Sergio Busquets est accompagné par Frenkie De Jong et Pedri. Enfin, Luuk De Jong et Memphis Depay sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, le Bayern Munich s'articule dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart. Benjamin Pavard, Niklas Süle, Dayot Upamecano et Alphonso Davies composent la défense. On retrouve Joshua Kimmich et Leon Goretzka dans l'entrejeu. Enfin, Jamal Musiala, Thomas Müller et Leroy Sané soutiennent Robert Lewandowski en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Araujo, Piqué, Garcia - Roberto, F. De Jong, Busquets, Pedri, Alba - L. De Jong, Depay

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Sané - Lewandowski