Serie A : vers un retrait de points moins sévère pour la Juventus ?

L’espoir est revenu à la Juventus. Après la décision de a justice italienne de suspendre son retrait de quinze points dans l’affaire des plus-values, la Vieille Dame est remontée à la deuxième place du classement de Serie A. Mais attention, car elle pourrait quand même se voir déduire des points.

La suite après cette publicité

La Gazzetta dello Sport indique en effet que, en attendant le verdict final, les instances transalpines penchent vers un retrait, non pas de 15 unités, mais de 9 points. A l’heure actuelle, si cette déduction s’appliquait, la Juve sortira du Big Four synonyme de Ligue des Champions et pointerait au huitième rang de Serie A.

À lire

PL : Nottingham Forest s’offre un précieux succès face à Southampton