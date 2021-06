Valérien Ismaël débarque sur le banc de West Bromwich Albion

Relégué en Championship suite à sa dix-neuvième place cette saison en Premier League, West Bromwich Albion était à la recherche d'un nouvel entraîneur après le départ de Sam Allardyce. Et les Baggies ont décidé de miser sur Valérien Ismaël, qui occupait le même poste à Barnsley depuis octobre 2020.

«West Bromwich Albion est heureux de confirmer la nomination de Valérien Ismaël comme nouvel entraîneur principal du club. Ismaël a signé un contrat de quatre ans à The Hawthorns après qu'Albion ait convenu d'une compensation avec Barnsley», explique le club anglais.

We are delighted to confirm the appointment of @valerien_ismael as our new Head Coach.@idealheating | #WBA