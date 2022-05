Eduardo Berizzo nouveau sélectionneur du Chili

A travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le président de l'ANFP (Fédération chilienne de football) Pablo Mitad a annoncé l'arrivée de l'entraîneur argentin Eduardo Berizzo en tant que sélectionneur de la Roja. Le technicien de 52 ans dirigera donc sa deuxième sélection après le Paraguay, qu'il a dirigé entre février 2019 et octobre 2021.

La suite après cette publicité

Une vieille connaissance pour mener une nouvelle ère... Bienvenue à La Roja, bienvenue dans votre maison, Eduardo Berizzo. (...) Il connaît notre football et possède une vaste expérience internationale.»* En effet, «Toto» Berizzo, passé par le Séville FC et l'Athletic Club, a été l'adjoint de Marcelo Bielsa sur le banc chilien entre 2007 et 2010.