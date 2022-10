BL : Dortmund explose Stuttgart, le Bayern s'impose à Hoffenheim, match nul entre Leipzig et Ausbourg

On dispute la 11e journée de Bundesliga ce week-end. Et le traditionnel multiplex de 16h était à l'honneur ce samedi après-midi avec plusieurs rencontres qui concernaient des clubs du haut de tableau de la Bundesliga. Le Borussia Dortmund explosait notamment Stuttgart dans un match animé (5-0). Une véritable pluie de buts s'abattait sur les visiteurs au Signal Iduna Park par l'intermédiaire de Jude Bellingham qui inscrivait un doublé notamment (2e et 53e). Les autres réalisations étaient inscrites par Niklas Süle (13e), Giovanni Reyna (53e) et Youssoufa Moukoko (74e). En fin de recontre, les coéquipiers de Serhou Guirassy pensaient sauver l'honneur mais le but était annulée par le VAR.

La suite après cette publicité

Dans l'autre rencontre chaude de ce multiplex, le Bayern se rendait à Hoffenheim pour continuer sur sa lancée. Et les joueurs Julian Nagelsmann faisaient le job en première période pour se faciliter la tâche (2-0). En grande forme en ce moment, Jamal Musiala ouvrait le score pour lancer le Champion d'Allemagne en titre (17e) tandis qu'Eric Choupo-Moting permettait à l'équipe bavaroise de prendre le large juste avant la pause (37e). A Augbourg, Leipzig sauvait le point du match nul dans une fin de match épique alors qu'ils étaient menés de trois buts et que les locaux étaient réduits à dix depuis l'heure de jeu (64e). A noter la réalisation de Christopher Nkunku (89e) puis de Hugo Novoa (90e), tous deux entrés en deuxième période. De leur côté, le Bayer Leverkusen et Wolfsburg se quittaient bons amis après un match nul prolifique (2-2). Enfin, Fribourg prenait le meilleur sur le Werder Brême grâce à des réalisations en deuxième période (2-0). Au classement, le Bayern (2ème) se rapproche de l'Union Berlin, leader de Bundesliga, tandis que Fribourg confirme son bon début de saison en restant sur la dernière marche du podium (3ème). Dortmund, de son côté, est au pied de ce dernier (4e).

Les résultats complets de cette 11ème de Bundesliga :