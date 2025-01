Bilbao : Ander Herrera se rapproche de Boca

Et si une ligne directe commençait à s’ouvrir entre l’Argentine et l’Athletic Bilbao ? Six mois après la signature d’Iker Muniain à San Lorenzo, c’est au tour d’Ander Herrera d’être proche de filer outre atlantique. En effet, selon Marca, Boca serait en pole pour faire signer l’ancien milieu du PSG et de Manchester United dès cet hiver. Le club argentin proposerait au milieu espagnol un contrat d’un an, avec une deuxième année en option, pour venir apporter de l’expérience à l’effectif de Boca Jr.

Reste maintenant à Boca de se mettre d’accord avec l’Athletic Bilbao, actuellement en route vers l’Arabie Saoudite pour y disputer la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone. Toujours selon Marca, le club accepterait de respecter la volonté du joueur en le laissant partir vers Boca, mais attendrait la fin de la compétition pour entamer les négociations avec la direction argentine. D’autant que le joueur ne veut pas manquer de respect à son club formateur, et attendrait également de disputer la Supercoupe d’Espagne pour se pencher sur le dossier.