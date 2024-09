SM Caen : la grosse colère de Yann M’Vila

Extrêmement déçu après la défaite (3-1) du Stade Malherbe de Caen face à Grenoble, Yann M’Vila était dans une colère noire au micro de beIN Sports après la rencontre. «Cette défaite, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Je n’ai pas envie d’être vulgaire ou de dire des mots trop forts, car cela pourrait choquer certaines personnes […] On leur donne le match, c’est frustrant. Je pourrais très mal parler, je suis frustré et énervé contre nous-mêmes », a déclaré le joueur de 34 ans qui découvre la Ligue 2 cette saison.

L’ancien Rennais refuse d’ailleurs catégoriquement de se chercher des excuses. «On ne peut pas dire que ce sont les supporters, la vente du club, le mercato est fini. Ça y est tout le monde est focus sur le club, on n’a pas d’excuses. On doit se remettre la tête à l’endroit. On sait que la L2 c’est difficile, chaque match c’est un combat et on les perd tous depuis le début de la saison. Aujourd’hui, on perd sans la manière. Bien joué à Grenoble, à nous de nous remettre sur le droit chemin ». Débarqué en Normandie pour être le leader technique et vocal de Malherbe, l’ancien international français (22 sélections, 1 but) prend visiblement cette mission à bras le corps et pousse pour voir les siens renverser la tendance.