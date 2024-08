France-Argentine : les grosses révélations de Lucas Beltran sur les débordements

L’image a fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures. Après un duel à l’épaule remporté face à Lucas Beltran lors de France - Argentine (1-0), Loïc Badé était venu chahuter l’attaquant de la Fiorentina, n’hésitant pas à le taquiner plusieurs secondes au sol. En fin de rencontre, l’Argentin, déjà remonté par l’élimination de son équipe, n’avait guère goûté aux chambrages des Français, en particulier ceux d’Enzo Millot, qualifié comme responsable des échauffourées par Javier Mascherano.

Ce dimanche, Beltran est revenu sur cet épisode dans un entretien accordé àESPN, et il n’a pas manqué de tacler les Français : «ils célèbrent le but en face de toi, ils t’insultent, ils te traitent de raciste et tu te demandes pourquoi ils te disent ça, alors que tu ne l’es pas. Je ne suis pas comme ça et ça t’énerve encore plus. Le scénario des quarts de finale a créé un énorme gâchis. J’ai trouvé ça bizarre qu’ils soient allés faire la fête devant nos familles à la fin du match, je ne crois pas que ce soit la bonne façon de faire. Je n’ai aucun problème avec les Français et je n’en ai jamais eu. Je les invite en Argentine pour qu’ils voient comment nous sommes: zéro raciste, nous sommes gentils avec tout le monde. Cette étiquette de raciste est mal placée et c’est pour ça que tout a pris de l’ampleur», a-t-il déploré.