Vidéo, France-Argentine : bagarre générale après la rencontre !

Dans la douleur, l’équipe de France de Thierry Henry s’est qualifiée pour les demi-finales des Jeux Olympiques en écartant l’Argentine de Javier Mascherano, grâce à un but très tôt de Jean-Philippe Mateta (1-0). Revanchards après l’épisode de la finale du Mondial 2022 et les chants racistes et anti-Français proférés par les Argentins lors de la victoire en Copa América, les Bleuets sont parvenus à tenir le score et à s’assurer la possibilité d’avoir une médaille, au moins le bronze en cas de défaite en demi-finale.

Après dix minutes de temps additionnel, les Bleus célébraient la victoire, mais une lourde bagarre sur la pelouse a éclaté entre les joueurs argentins et français. Plusieurs en sont venus aux mains, à l’instar de Nicolas Otamendi côté Argentin et Thierry Henry a même semblé agacé sur les images du diffuseur. Après un moment d’échauffourée où Enzo Millot a écopé d’un carton rouge, les joueurs sont rentrés au vestiaire, mais tout est rentré dans l’ordre, puisque les Bleuets ont pu célébrer ensuite avec le public bordelais.