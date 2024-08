Jeux Olympiques 2024 : la France écarte difficilement l’Argentine et se qualifie en demi-finales

Ce France-Argentine sonnait bien plus qu’un titre pour une médaille d’or olympique. Un an et demi après la désillusion en finale de Coupe du monde 2022 et les récents chants racistes et anti-Français de l’Albiceleste après la victoire en Copa América 2024, les Bleuets de Thierry Henry avaient un soutien XXL de la part d’un Matmut Atlantic de Bordeaux qui souhaitait tout donner puisqu’il vivra, sans doute, l’un de ses derniers matches à haut niveau après la descente des Girondins en National 2.

Reposés après que les remplaçants aient disputé le troisième match de poules, Mateta, Lacazette, Koné et Olise reprenaient leur place face à l’Argentine d’Almada, Rulli, Alvarez et d’Otamendi dans un match au goût de revanche. Et il n’aura fallu que très peu de temps pour voir Mateta s’élever plus haut que tout le monde pour ouvrir le score sur un corner d’Olise (1-0, 5e). Très bien lancés, les Bleuets étaient proches de faire le break par la suite, mais Millot, puis Mateta étaient trop gentils devant Rulli (17e et 19e).

Les Bleuets ont eu la grinta

Mais l’Argentine se réveillait ensuite après une grosse frappe de Fernandez déviée par Restes (28e), et surtout après un gros manqué de Simeone, de la tête, juste devant le but (38e). L’Albiceleste montait en puissance et dominait le début de seconde période. Mais les Tricolores se montraient très solides défensivement et avaient les occasions pour faire le break, comme avec ce nouveau coup de casque de Mateta qui passaient juste au-dessus (68e).

Plus hachée et avec du déchet technique des deux côtés, la fin de match retombait en qualité, mais l’Argentine dominait toujours le jeu et se frottait encore aux défenseurs français, qui exultaient devant le nez des Argentins sur chaque interception. Mais après une contre-attaque française, Olise, d’un ballon dévié, pensait délivrer les Bleuets, mais une faute était signalée par le VAR (85e). À l’arraché, et sur une dernière frayeur renvoyée par Olise (90e+6), la France se qualifie pour les demi-finales contre l’Égypte, le 5 août prochain (21 heures).