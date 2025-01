L’UEFA et la FIFA intéressés par la Kings League

D’un divertissement populaire, la Kings League peut-elle devenir une vraie compétition reconnue ? Dans une interview accordée à The Athletic, Piqué a révélé que l’UEFA comme la FIFA suivent de très près la progression de ce phénomène, créée par des streamers espagnols tels que Ibai Llanos ou DjMaRiiO et soutenue par l’ancien défenseur du Barça. Une coupe du monde a même eu lieu, durant laquelle le streamer français Amine avait articulé une sélection autour des anciens joueurs Samir Nasri et Jérémy Ménez.

Piqué explique vouloir créer une alternative au football via la Kings League : «Nous changeons les règles du football traditionnel, il est beaucoup plus court et plus excitant. Vous ne pouvez pas arrêter d’être attentif parce que vous manquerez quelque chose. Cela n’arrive pas dans le football parce que cela dure 90 minutes, c’est très long, et parfois le match peut se terminer par 0-0 et rien ne se passe réellement.» Il termine même en révélant que «l’UEFA et la FIFA veulent toucher les nouvelles générations, un groupe de consommateurs du football auquel nous parlons.»